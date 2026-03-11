miércoles, marzo 11, 2026
miércoles, marzo 11, 2026
General

El Municipio incorporó un simulador para calcular derechos de construcción

Es una herramienta destinada a facilitar el cálculo aproximado de los derechos correspondientes a obras y se consulta en la pagina oficial de la comuna.

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que ya se encuentra disponible en su página web oficial el Simulador de Costos de Derechos de Construcción (ver aquí), una herramienta destinada a facilitar el cálculo aproximado de los derechos correspondientes a obras.

El sistema refleja los valores establecidos en la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente para el ejercicio 2026, y tiene como objetivo brindar a los profesionales del sector una referencia rápida al momento de estimar los costos vinculados a proyectos de construcción.

Desde la comuna aclaran que el simulador posee carácter orientativo y no constituye una liquidación oficial. Los valores obtenidos a través de la herramienta son estimativos y podrán variar una vez que el expediente sea analizado por las áreas correspondientes de la administración municipal.

El cálculo definitivo será determinado exclusivamente por la Municipalidad, de acuerdo con lo establecido en el Código Urbano, el Código de Edificación y la normativa vigente, por lo que los resultados del simulador no poseen validez legal hasta su aprobación administrativa.

Para consultas, profesionales y vecinos pueden comunicarse con las áreas municipales correspondientes y recibir asesoramiento.

