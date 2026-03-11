De los Primeros Colonos a la Fiesta del Cordero y la Torta Frita: La Historia viva de 12 de Octubre

- Advertisement -

Todos los miércoles, el ciclo Modo Historia, conducido por Gloria Tapia en el programa Despertate, ofrece un recorrido profundo y ameno por hechos históricos de nuestra región. En la edición de apertura del 2026, Tapia abordó los orígenes del pueblo 12 de Octubre, un recorrido que combina historia, colonización, conflictos fronterizos y tradiciones populares.

El 12 de Octubre, localidad del Distrito de Nueve de Julio, conocido por su reciente fiesta de la torta frita y degustación de cordero, tiene sus raíces en la llegada del ferrocarril de la Compañía General Buenos Aires en 1908, aunque ya existían colonias establecidas desde fines del siglo XIX. La fundación oficial del pueblo ha sido motivo de debate: mientras los documentos señalan fechas entre marzo y mayo de 1912, la elección final recayó en el 4 de mayo, una decisión adoptada también por consenso comunitario.

Gloria Tapia destacó la influencia de los primeros pobladores, como los Geinor y Maguirre, y la importancia de la cría de ovejas en la zona, vinculada al desarrollo industrial y la exportación de lana. Asimismo, recordó los enfrentamientos con aborígenes locales y la intervención histórica del cura Vibolini, cuya mediación permitió la paz en 25 de Mayo frente a la invasión de Calfucurá.

La historia también se entrelaza con la gastronomía local. La Fiesta de la Torta Frita comenzó en 2004 como iniciativa escolar y se consolidó en 2021 con la incorporación del cordero, ofreciendo a la comunidad un espacio de encuentro y preservación de la tradición pampeana. Tapia remarcó que estos festejos no solo celebran sabores, sino también la rica historia que define la identidad de 12 de Octubre y sus alrededores.

El ciclo continuará los próximos miércoles, profundizando en estos relatos históricos y sus raíces culturales y gastronómicas, destacando la importancia de conocer y valorar la historia local como parte del patrimonio de la región.