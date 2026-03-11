Cayeron la mayoría de precios de verduras y frutas, pero papa y naranja se encarecieron

- Advertisement -

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó su informe sobre la evolución de precios en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) durante febrero de 2026, proyectando el efecto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En el segmento de Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL), que incluye papa, tomate, zapallo, cebolla, lechuga y batata, los precios ponderados se contrajeron 4,0% respecto a enero. Todas las especies mostraron caídas, excepto la papa, que aumentó 18,5% debido a limitaciones de abastecimiento y la necesidad de importaciones desde Brasil a precios más elevados. Las demás contracciones fueron: tomate 24,7%, lechuga 24,0%, batata 18,5%, zapallo 15,5% y cebolla 6,0%.

Según CEPA, el incremento en el precio de la papa se explica por un inicio limitado de envíos desde el sudeste bonaerense y la introducción de papa importada más cara. Hacia finales de mes, el mayor ingreso de producto comenzó a moderar los valores, aunque el promedio mensual reflejó la suba.

En el caso de las frutas más comercializadas (banana, limón, manzana y naranja), se observó una caída ponderada de 9,4%. El limón se contrajo 38,3%, la banana 10,7% y la manzana 6,9%. La única excepción fue la naranja, que subió 5,9% debido a la oferta estacionalmente limitada y la necesidad de importaciones desde Egipto y España. CEPA destaca que estas dinámicas reflejan la creciente presencia de importaciones y el fuerte perfil exportador del sector.

En supermercados, los precios de hortalizas mostraron una suba promedio de 3,8% respecto a enero, con la papa aumentando 40,4%, batata 10,9% y tomate 8,4%. La brecha de precios entre el MCBA y los supermercados alcanzó 110,9%, siendo la lechuga la hortaliza con mayor dispersión de precios, con Jumbo registrando el precio más alto y Carrefour el más bajo.

El impacto proyectado en el IPC para febrero indica una contracción de 0,08% en el segmento VTL y de 0,13% en el rubro Frutas, dentro de la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas. CEPA concluye que las importaciones y la oferta exportable continúan jugando un rol central en la volatilidad de los precios de frutas y verduras en el mercado interno.