lunes, marzo 9, 2026
24.4 C
Nueve de Julio
lunes, marzo 9, 2026
24.4 C
Nueve de Julio
General

Último día para pagar el impuesto automotor con descuentos

Paga el monto anual y obtené un 15% de descuento, o abona cuota a cuota con un 10% de bonificación en cada vencimiento

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recuerda que hoy, 10 de marzo, es el último día para pagar con beneficios la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Automotor. Paga el monto anual y obtené un 15% de descuento, o abona cuota a cuota con un 10% de bonificación en cada vencimiento. Para acceder a estos beneficios, asegurate de que tu patente esté al día y no tenga deudas exigibles. Los descuentos se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Este año, el nuevo esquema del Impuesto a los Automotores 2026 reduce la carga tributaria para el 75% de los vehículos y permite abonar en hasta 10 cuotas mensuales.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6155

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR