Último día para pagar el impuesto automotor con descuentos

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recuerda que hoy, 10 de marzo, es el último día para pagar con beneficios la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Automotor. Paga el monto anual y obtené un 15% de descuento, o abona cuota a cuota con un 10% de bonificación en cada vencimiento. Para acceder a estos beneficios, asegurate de que tu patente esté al día y no tenga deudas exigibles. Los descuentos se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Este año, el nuevo esquema del Impuesto a los Automotores 2026 reduce la carga tributaria para el 75% de los vehículos y permite abonar en hasta 10 cuotas mensuales.