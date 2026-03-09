Taller de educación sexual integral en Lincoln: Un espacio para el diálogo y el cuidado

- Advertisement -

La Municipalidad de Lincoln, a través del equipo de salud local, llevó adelante el primer taller de Educación Sexual Integral (ESI) del año, dirigido a concurrentes de CEPADIS. . El taller es coordinado por la Lic. en Psicología, Rosario Copello, y la Lic. en Obstetricia, Vanesa Hernández, integrantes del equipo de salud municipal, quienes abordan los cinco ejes de la ESI: cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. La propuesta se adapta a las edades y características del grupo participante, y se continuará realizando en distintas instituciones de la ciudad y de las localidades, con el objetivo de promover el cuidado de la salud integral y el ejercicio de derechos en la comunidad.