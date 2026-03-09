María José Gentile marcó la agenda: defendió decisiones de gobierno, explicó destino de fondos y pidió compromiso político

- Advertisement -

La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, participó del programa Despertate, el ciclo matutino de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde analizó la situación del distrito, las prioridades de gestión para 2026 y distintos temas de agenda local, desde seguridad y ambiente hasta el funcionamiento del municipio.

En el inicio de la entrevista, la jefa comunal se refirió al acto realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde se reinauguró un mural en la terminal de ómnibus del distrito. La obra recuerda a siete mujeres víctimas de feminicidio y fue presentada junto a familiares y vecinos.

Gentile calificó el encuentro como “muy emotivo” y señaló que, más allá de la belleza del mural, el objetivo es mantener viva la memoria de las víctimas y reflexionar sobre la violencia de género. En ese sentido, el conductor del programa, Gustavo Tinetti le mencionó que en la provincia de Buenos Aires se registraron 78 feminicidios durante 2025, un 14% más que el año anterior.

“Son cifras que duelen y nos obligan a replantear muchas cosas. Muchas de esas mujeres habían hecho denuncias previamente, por eso es fundamental que el sistema judicial actúe con mayor celeridad”, sostuvo la médica-gobernante.

También destacó el trabajo de la Dirección de Género del municipio y convocó a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia a acercarse para recibir acompañamiento. “Nadie las va a obligar a denunciar, pero sí podemos brindar herramientas y contención”, explicó.

“Gobernar es elegir constantemente”

Durante la entrevista, Gentile retomó el mensaje que dejó en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, donde afirmó que gobernar implica tomar decisiones incluso en contextos adversos.

“Gobernar es elegir prioridades, y más aún cuando los recursos son escasos”, señaló. En ese marco, recordó que el distrito atravesó una compleja emergencia hídrica durante el último año, lo que obligó a destinar gran parte de la maquinaria y los recursos a sostener los caminos rurales y proteger a las localidades.

La intendente explicó que varias localidades del partido estuvieron en riesgo por el avance del agua, con caminos cortados y zonas rurales comprometidas. Por ese motivo, gran parte del parque vial municipal fue utilizado para tareas en el área rural.

“Hoy la situación es diferente y estamos volcando nuevamente la maquinaria a la ciudad para trabajar en bacheo, luminarias y mantenimiento de calles”, indicó.

Parque vial y situación económica

Gentile reconoció que uno de los principales desafíos de la gestión es el estado del parque vial municipal, compuesto por maquinaria con muchos años de uso.

En ese sentido, confirmó que el municipio analiza la posibilidad de acceder a un sistema de leasing con el Banco Provincia para incorporar nuevos equipos. “Las máquinas están muy castigadas por el trabajo que tuvieron durante la emergencia”, explicó.

También se refirió a la compleja situación económica del municipio y al impacto que tiene en los servicios. Según detalló, algunas tasas municipales no alcanzan a cubrir los costos reales.

“Con la tasa de alumbrado público todos los meses quedamos con un déficit de entre 15 y 18 millones de pesos”, ejemplificó. “Ese dinero hay que sacarlo de otros recursos y eso limita las posibilidades de inversión”.

Seguridad: nuevos efectivos policiales

En materia de seguridad, la intendenta confirmó que el distrito sumará nuevos efectivos policiales tras gestiones realizadas ante el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Según explicó, llegarán 13 policías —a los que se suma uno incorporado previamente— y todos son oriundos de Nueve de Julio.

“Es muy importante porque conocen la ciudad y la idiosincrasia del distrito”, afirmó.

Además, adelantó que se avanzará en la implementación del sistema multiagencia para fortalecer el funcionamiento del centro de monitoreo y la seguridad en general.

Ambiente y reciclado

Otro de los temas abordados fue la situación del basural y el funcionamiento de la planta de reciclado. Gentile explicó que el municipio trabaja con el Ministerio de Ambiente bonaerense para mejorar la logística y fortalecer el sistema de recuperación de residuos.

Entre las medidas previstas se encuentra la incorporación de un nuevo camión para reciclado, además de equipamiento y elementos de seguridad para los trabajadores del sector.

La intendenta también aclaró que fondos nacionales gestionados en gestiones anteriores fueron reorientados —con autorización— hacia otras acciones ambientales, como ampliaciones en la planta de reciclado y compra de equipamiento.

Al respecto señaló que inicialmente estaba previsto para la compra de una geomembrana destinada a un futuro relleno sanitario que se iba a ubicar a la altura de la laguna Sayavedra.

Sin embargo, la compra de los terrenos proyectados —ubicados camino a Dennehy— finalmente no se concretó. Ante esa situación, la adquisición de la geomembrana dejó de tener sentido operativo.

“Cuando vimos que no se iba a poder avanzar con la compra de esas tierras, no tenía sentido adquirir la geomembrana. Además, ese material tiene un tiempo de uso determinado”, explicó Gentile.

Frente a ese escenario el municipio gestionó ante el organismo nacional correspondiente un cambio de objeto del subsidio. Gobernaba Mariano Barroso.

Ese procedimiento, remarcó, fue realizado de manera formal y con aprobación del organismo que había otorgado los fondos.

“No es que llegó la plata y se utilizó para otra cosa sin autorización. Cuando se reciben subsidios de Nación o Provincia, hay que presentar proyectos, presupuestos y rendiciones. Todo eso fue aprobado”, sostuvo.

Una vez autorizado el cambio de destino, los fondos fueron aplicados a distintas inversiones vinculadas al área ambiental del municipio.

Entre las acciones mencionadas por la intendenta se encuentran:

Ampliación de la planta de reciclado municipal , para mejorar la capacidad de recuperación de materiales.

, para mejorar la capacidad de recuperación de materiales. Compra de luminarias LED , destinadas al recambio del alumbrado público.

, destinadas al recambio del alumbrado público. Adquisición de una prensa para reciclado, utilizada en el tratamiento de materiales recuperables.

Según explicó Gentile, todas estas inversiones se realizaron dentro de la órbita de la Dirección de Ambiente y en proyectos vinculados al mismo eje de políticas públicas.

Las aclaraciones se dan en medio de la discusión política generada tras el incendio ocurrido en el basural municipal y las críticas de algunos sectores sobre la gestión de residuos que señalan hechos desvirtualdos y confundena la gente.

Gentile sostuvo que en ese contexto surgieron interpretaciones erróneas sobre el destino de los fondos y consideró necesario brindar explicaciones públicas.

“Podemos reconocer errores cuando los hay, pero cuando las cosas están hechas con transparencia también es válido aclararlo”, expresó.

Relación con el Concejo Deliberante

En el plano político, la médica reiteró su intención de trabajar de manera conjunta con el Concejo Deliberante y convocó a los distintos bloques a conformar mesas de trabajo para abordar temas clave como la gestión de residuos y el financiamiento municipal.

“Los números que administra el Ejecutivo son los que vota el Concejo Deliberante. Por eso la responsabilidad es compartida”, señaló.

La intendenta también insistió en la necesidad de un compromiso colectivo de toda la comunidad en materia ambiental, especialmente en la reducción y separación de residuos.

“Si seguimos generando la misma cantidad de basura, cualquier relleno sanitario tendrá una vida útil muy corta. Este es un cambio cultural que debemos hacer entre todos”, concluyó.

En ese sentido, convocó a los distintos bloques del Concejo Deliberante a participar de una mesa de trabajo conjunta para abordar la problemática ambiental y definir estrategias a largo plazo.