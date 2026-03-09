Gustavo Grobocopatel impulsa la actividad cultural en la Sociedad Israelita de Carlos Casares: Julia Zenko abre el ciclo el 28 de marzo

- Advertisement -

El empresario, productor agropecuario y músico Gustavo Grobocopatel anunció una intensa agenda cultural para 2026 en la Sociedad Israelita de Carlos Casares, con una serie de conciertos y actividades artísticas que buscan revitalizar el histórico teatro de la institución y consolidarlo como un polo cultural para toda la región.

En diálogo con el periodista Gustavo Tinetti conductor de ‘Despertate, por Cadena Nueve, maxima 89.9 y Visión Plus TV —quien lo saludó y destacó su nueva etapa vinculada al arte— Grobocopatel explicó que desde hace tres años trabajan para darle una nueva vida al espacio cultural.

“Durante décadas las comisiones directivas se dedicaron a cuidar los ladrillos del teatro. Nosotros quisimos ir un paso más allá y darle vida con música, arte y formación”, señaló.

Entre las iniciativas impulsadas se encuentra una escuela de canto coral, con un coro de adultos y otro de niños, además de un ciclo anual de conciertos con propuestas artísticas diversas y de calidad.

Julia Zenko abre la temporada

El primer gran evento del año será el próximo 28 de marzo, cuando la reconocida cantante Julia Zenko se presente en el Teatro Bristol de la Sociedad Israelita acompañada por el grupo Tango Loco.

“Va a ser un gran concierto. Julia es una de las mejores cantantes que tenemos en la Argentina y estamos muy contentos de poder tenerla en Carlos Casares”, destacó Grobocopatel.

Desde la organización recomiendan reservar o adquirir las entradas con anticipación, ya que en varias ocasiones anteriores el teatro se llenó y hubo público que no pudo ingresar.

Un ciclo cultural para toda la región

El programa cultural 2026 incluye alrededor de diez espectáculos a lo largo del año, con artistas reconocidos y propuestas musicales variadas.

Entre ellos se destacan presentaciones de Litto Nebbia, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, conciertos de música venezolana, música cuyana y espectáculos de klezmer, tradicional de Europa oriental.

También se presentarán el barítono Víctor Torres, uno de los principales intérpretes de música de cámara del país, y el músico uruguayo Leo Maslíah, reconocido por su originalidad y creatividad artística.

Cultura regional

Grobocopatel remarcó que el proyecto no está pensado solo para los vecinos de Carlos Casares, sino para toda la región.

“Esto no es solo de Casares. Estamos muy cerca y la gente de Nueve de Julio puede aprovecharlo también. Nos encantaría recibirlos”, expresó al tiempo que hizo la invitación a gente de otras ciudades vecinas que se pueden movilizar a un espectaculo tan relevante.

En ese sentido, destacó el valor de fortalecer los vínculos culturales entre ciudades cercanas y generar espacios de encuentro. “El arte y la cultura son una buena excusa para encontrarnos con otros, abrir la cabeza y descubrir cosas nuevas”, concluyó.

El ciclo busca consolidar al teatro de la Sociedad Israelita como un espacio cultural regional, donde convivan artistas consagrados y propuestas musicales de distintos géneros durante todo el año.