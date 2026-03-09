Falta menos para la jornada que impulsará la colaboración empresarial en Nueve de Julio

- Advertisement -

La Ronda de Negocios reunirá a distintos actores del sector productivo con el objetivo de concretar reuniones de 10 a 15 minutos, permitiendo la creación de vínculos comerciales y oportunidades de colaboración. La actividad, organizada junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y con la adhesión del CIPBA, ofrecerá a cada participante una agenda personalizada que facilitará los encuentros.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 2 de abril a través del portal oficial, completando los datos de su empresa o emprendimiento y seleccionando el evento. La iniciativa busca fortalecer el entramado económico regional y generar conexiones estratégicas entre los distintos rubros productivos.