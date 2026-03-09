lunes, marzo 9, 2026
24.4 C
Nueve de Julio
lunes, marzo 9, 2026
24.4 C
Nueve de Julio
General

Falta menos para la jornada que impulsará la colaboración empresarial en Nueve de Julio

Empresas, emprendedores y prestadores de servicios se reunirán el 9 de abril en el Centro San Cayetano para generar contactos comerciales y fortalecer la red productiva local.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Ronda de Negocios reunirá a distintos actores del sector productivo con el objetivo de concretar reuniones de 10 a 15 minutos, permitiendo la creación de vínculos comerciales y oportunidades de colaboración. La actividad, organizada junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y con la adhesión del CIPBA, ofrecerá a cada participante una agenda personalizada que facilitará los encuentros.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 2 de abril a través del portal oficial, completando los datos de su empresa o emprendimiento y seleccionando el evento. La iniciativa busca fortalecer el entramado económico regional y generar conexiones estratégicas entre los distintos rubros productivos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6155

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR