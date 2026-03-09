lunes, marzo 9, 2026
24.4 C
Nueve de Julio
General

Diputada Vaccarezza expresa preocupación por brote de influenza aviar en ranchos

Según la información oficial del SENASA, el brote fue confirmado tras la detección de signos clínicos compatibles y el análisis de las muestras correspondientes, lo que motivó la inmediata activación del plan de contingencia

La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados bonaerense manifestando su profunda preocupación por la detección de un caso de influenza aviar en un establecimiento de línea genética ubicado en la localidad de Ranchos.. Vaccarezza instó al SENASA a garantizar el estricto cumplimiento y la trazabilidad del plan de contingencia, poniendo especial énfasis en la necesidad de destinar los recursos humanos y técnicos necesarios para evitar la propagación del brote. La legisladora subrayó que resulta fundamental contener rápidamente la situación para recuperar el estatus sanitario pleno y reactivar las exportaciones avícolas. El plan de contingencia establece una Zona de Control Sanitario con una zona de perifoco de 3 km y otra área de vigilancia de 7 km, donde se realizan tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico. La Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) si no se registran nuevos focos en establecimientos comerciales y transcurren al menos 28 días desde las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección.

