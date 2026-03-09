Diputada Vaccarezza expresa preocupación por brote de influenza aviar en ranchos

- Advertisement -

La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados bonaerense manifestando su profunda preocupación por la detección de un caso de influenza aviar en un establecimiento de línea genética ubicado en la localidad de Ranchos. . Vaccarezza instó al SENASA a garantizar el estricto cumplimiento y la trazabilidad del plan de contingencia, poniendo especial énfasis en la necesidad de destinar los recursos humanos y técnicos necesarios para evitar la propagación del brote. La legisladora subrayó que resulta fundamental contener rápidamente la situación para recuperar el estatus sanitario pleno y reactivar las exportaciones avícolas. El plan de contingencia establece una Zona de Control Sanitario con una zona de perifoco de 3 km y otra área de vigilancia de 7 km, donde se realizan tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico. La Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) si no se registran nuevos focos en establecimientos comerciales y transcurren al menos 28 días desde las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección.