Crisis en la vitivinicultura: “No hay nada que festejar” en la fiesta de la vendimia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El ministro Javier Rodríguez visitó la región y advirtió sobre la grave situación que atraviesa la actividad, con una reducción del 25% en el número de bodegas elaboradoras y la desaparición de 2.088 viñedos en los últimos años. La caída del consumo, el sobrestock de vino y mosto, los bajos precios de la uva y las dificultades de financiamiento han llevado a que algunas bodegas reduzcan su actividad y otras directamente cierren. En este contexto, Rodríguez destacó la importancia de impulsar el desarrollo de nuevas regiones vitivinícolas y mencionó las políticas que la Provincia lleva adelante para fortalecer la producción. En Buenos Aires, se está trabajando para consolidar una vitivinicultura con identidad propia, generando oportunidades productivas y agregando valor en origen. La bodega Cordón Blanco, en Tandil, es un ejemplo de emprendimiento familiar que ha logrado producir vinos de alta calidad en la región. Con cuatro hectáreas de viñedos, la bodega produce vinos a partir de dos terroirs diferenciados y es un ejemplo de cómo la innovación y la dedicación pueden llevar al éxito en un sector en crisis.

. Además, se firmó un acuerdo con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Federación Agraria Argentina para promover la colaboración en tecnologías AgTech y fortalecer la adopción de innovación tecnológica en el sector productivo. “Tenemos que trabajar para que el cambio tecnológico y las innovaciones no sean expulsoras de productores”, sostuvo Rodríguez, destacando la importancia de integrar las innovaciones tecnológicas al desarrollo productivo del territorio de manera sostenible y equitativa.