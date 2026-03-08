domingo, marzo 8, 2026
Ventas minoristas pyme caen 5,6% interanual en febrero, según CAME

El sector experimentó un leve repunte mensual del 2,6%, pero acumula una retracción de 5,2% en lo que va del año. La mayoría de los comerciantes sigue priorizando la estabilidad y desestima realizar nuevas inversiones ante la presión de costos y la falta de previsibilidad.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas de las pymes registraron en febrero un descenso interanual del 5,6% a valores constantes, mientras que la variación mensual mostró un aumento del 2,6%. Con estas cifras, el sector acumula una retracción de 5,2% en lo que va de 2026.

El relevamiento de CAME sobre el estado de los comercios indicó que el 52,6% de los propietarios percibió estabilidad interanual, seis puntos menos que en enero. Por su parte, el 38,8% reportó un deterioro respecto al mismo período del año anterior.

En cuanto a las expectativas, el 46,6% de los comerciantes proyecta mantener la situación actual durante los próximos doce meses, mientras que el 42,9% espera una mejora y el 10,5% anticipa un retroceso. Sobre la inversión, la mayoría (57,6%) considera que el entorno económico no es apto para realizar desembolsos de capital. Solo un 15,5% ve el momento como favorable y el 26,9% no definió postura.

El informe detalló la evolución por rubros, destacando que seis de los siete sectores monitoreados presentaron caídas interanuales. Las bajas más pronunciadas se observaron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%), mientras que Farmacia fue el único sector que mostró un leve incremento del 0,3%.

“Febrero registró un repunte mensual impulsado por el inicio del ciclo lectivo, pero no fue suficiente para revertir la caída acumulada del año. La demanda se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares, priorizando ofertas y financiamiento, mientras los costos operativos y la presión tributaria limitaron la rentabilidad”, señaló el informe.

De cara a los próximos meses, CAME destacó que la reactivación del sector dependerá de la recomposición salarial y de mayor previsibilidad en los costos, con el objetivo de estabilizar márgenes y fomentar inversiones.

