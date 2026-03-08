Pueblos con nombre de mujer: la Provincia homenajea su historia en 39 localidades bonaerenses

- Advertisement -

La historia de la provincia de Buenos Aires está atravesada por el protagonismo de mujeres que acompañaron a los pioneros en la colonización y el desarrollo de la región. En reconocimiento a ese papel, 39 pueblos y ciudades bonaerenses llevan nombres femeninos, muchos de ellos surgidos a fines del siglo XIX y principios del XX con la expansión del ferrocarril.

En varios casos, los nombres fueron elegidos para homenajear a esposas, hijas o integrantes de las familias fundadoras, mientras que en otros responden a advocaciones religiosas o incluso a curiosidades del paisaje.

Presencia en el noroeste bonaerense

En el interior productivo de la provincia también aparecen varios ejemplos de esta tradición toponímica.

En el partido de Nueve de Julio, por ejemplo, se encuentran Amalia, un paraje rural fundado en 1914 vinculado a la carga de granos del ferrocarril, y La Aurora, localidad más conocida por el nombre de su estación, La Niña, que hoy reúne a unos 500 habitantes.

El partido de Carlos Casares concentra varias localidades con nombre femenino vinculadas a una misma familia terrateniente. Allí se encuentran Hortensia, un pintoresco pueblo que aún conserva su identidad ferroviaria; Isabel, un pequeño paraje rural; La Dorita, llamado así en honor a Dora Aguirre; y La Sofía, donde se destaca el histórico “Castillo de los Smith”.

En el vecino General Viamonte, el paraje La Delfina recuerda a la legendaria compañera del caudillo entrerriano Francisco “Pancho” Ramírez, quien luchó junto a él durante las guerras civiles.

Por su parte, en el partido de 25 de Mayo se encuentra Ernestina, un pequeño pueblo ferroviario de más de 130 años de historia que debe su nombre a Ernestina Gándara Casares, esposa del fundador Ernesto Keen.

Localidades que nacieron con el ferrocarril

Gran parte de estas poblaciones surgieron en torno a estaciones ferroviarias. Las empresas ferroviarias —muchas de capital británico— solían elegir nombres de mujeres de las familias propietarias de las tierras o de figuras cercanas a los fundadores.

Así nacieron, por ejemplo, Agustina en el partido de Junín, Azucena en Tandil, Elvira en Lobos, Irene en Coronel Dorrego o María Ignacia (Vela) en Tandil.

En otros casos el nombre proviene de estancias o establecimientos rurales, como La Juliana, La Sarita o La Luisa.

Ciudades y pueblos con historia

Entre las localidades más grandes que llevan nombre femenino se destaca Dolores, fundada en 1817 y considerada el primer pueblo patrio creado tras la Revolución de Mayo en territorio al sur del río Salado.

También figuran ciudades importantes como Mercedes, nudo ferroviario histórico de la provincia, y Magdalena, cuya denominación completa es Santa María Magdalena.

El Gran Buenos Aires también tiene nombres femeninos

La presencia femenina en la toponimia bonaerense también se extiende al área metropolitana.

En el AMBA existen al menos 13 localidades con nombre de mujer, entre ellas Victoria (San Fernando), La Lucila (Vicente López), Villa Adelina (San Isidro), Pilar, Fátima y Villa Rosa (Pilar), Libertad (Merlo), Ciudad Evita y Villa Celina (La Matanza), y Villa Albertina (Lomas de Zamora).

En el partido de La Plata aparecen también Villa Elisa y Villa Elvira, que forman parte del crecimiento urbano de la capital bonaerense.

Un mapa con identidad

Aunque muchas de estas localidades hoy tienen pocos habitantes o incluso permanecen casi deshabitadas, sus nombres siguen siendo parte del patrimonio cultural bonaerense.

Cada estación, paraje o pueblo recuerda de alguna manera la historia de mujeres que dejaron su huella en la construcción del territorio provincial, ya sea como integrantes de familias pioneras, propietarias de tierras o figuras simbólicas que quedaron inmortalizadas en el mapa.