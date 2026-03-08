Padre Daniel Camagna:’La fe no siempre elimina las dificultades, pero ofrece la fuerza y la paciencia para llegar a la tierra prometida”

- Advertisement -

Este domingo, en Día de Precepto, de Cadena Nueve, desde el Santuario Nuestra Señora de Fátima en Santo Domingo de Guzmán, la diócesis de Nueve de Julio vivió una misa especial, transmitida en vivo por el medio que llega a toda la región. La celebración estuvo presidida por el padre Daniel Camagna y se enmarcó en el tercer domingo de Pascua, con un mensaje de fe, esperanza y renovación espiritual.

La ceremonia comenzó con la bienvenida del sacerdote y la invitación a los fieles a disponerse a recibir “el agua viva de la gracia y la salvación que trae Cristo”. Durante el rito de confesión, los presentes reconocieron sus faltas y pidieron misericordia, recordando la importancia del perdón y la conversión.

En la primera lectura, tomada del Libro del Éxodo, se recordó cómo Moisés guió al pueblo de Israel en el desierto, enfrentando la queja y la incredulidad de la comunidad ante la escasez de agua. Este relato se convirtió en un llamado a confiar en Dios, incluso cuando las expectativas y la paciencia se ponen a prueba.

La segunda lectura, de la Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, destacó la justificación por la fe y la paz que se alcanza mediante la gracia de Dios.

Luego el Padre Camagna subrayó que “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo”, enfatizando la esperanza y el consuelo que surge de la fe profunda.

El Evangelio de San Juan narró el encuentro de Jesús con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. El celebrante reflexionó sobre el simbolismo del agua viva, que sacia la sed espiritual y conduce a la vida eterna. Señaló que este pasaje invita a preguntarse: ¿qué escuchamos y qué deseamos en nuestra vida? Según el sacerdote, descubrir el deseo profundo del corazón —el deseo de Dios y de vida plena— permite ordenar, purificar y reconciliar la propia existencia.

Durante su homilía, el padre Daniel Camagna instó a los fieles a escuchar la voz de Dios en su palabra y a reflexionar sobre las influencias que guían su vida. Destacó que la fe no siempre elimina las dificultades, pero ofrece la fuerza y la paciencia para atravesarlas, confiando en que “vamos a llegar a la tierra prometida”.