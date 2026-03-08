Pablo Petrecca impulsa declarar esencial la educación para garantizar las clases en la Provincia

- Advertisement -

En un contexto en el que el calendario escolar bonaerense ha sufrido interrupciones recurrentes en distintos momentos de los últimos años, el senador bonaerense Pablo Petrecca, presidente del Bloque de Senadores del PRO, presentó un proyecto de ley para declarar esencial el servicio educativo en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, acompañada por la totalidad del bloque, busca garantizar la continuidad, regularidad y calidad del servicio educativo, estableciendo un marco legal que permita asegurar el dictado de clases incluso en situaciones de conflicto que puedan afectar el normal desarrollo del ciclo lectivo.

El proyecto establece que, ante situaciones que interrumpan o pongan en riesgo el dictado de clases, la autoridad de aplicación deberá garantizar prestaciones mínimas obligatorias para preservar el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a la educación.

Entre esas prestaciones mínimas se incluyen la apertura de los establecimientos educativos, la presencia de personal directivo y docente suficiente para el dictado de clases, la continuidad de los servicios alimentarios escolares y de apoyo social, el mantenimiento del servicio de limpieza en las instituciones educativas y la continuidad del transporte escolar rural.

Según explicó Petrecca, el objetivo del proyecto es poner en el centro del debate el derecho de los estudiantes a aprender en un sistema educativo que atraviesa tensiones estructurales y conflictos recurrentes.

“La educación no puede apagarse cada vez que el sistema entra en conflicto. Los debates deben darse siempre con los chicos en el aula”, sostuvo el senador.

Petrecca aclaró que la iniciativa no busca cuestionar el derecho de huelga ni los derechos laborales de los trabajadores de la educación, sino garantizar que el derecho de los estudiantes a aprender pueda resguardarse incluso en contextos de conflicto, promoviendo un equilibrio entre todos los derechos involucrados.

En ese sentido, destacó el rol central que cumplen los docentes dentro del sistema educativo. “Los docentes son el corazón de la escuela. Su vocación, compromiso y trabajo cotidiano son el pilar del sistema educativo. Por eso creemos que su tarea debe ser reconocida con condiciones laborales adecuadas y con un salario digno acorde a la enorme responsabilidad que tienen en la formación de las nuevas generaciones”, afirmó.

Sin embargo, el senador advirtió que el sistema educativo bonaerense no puede continuar funcionando bajo una lógica de conflicto permanente, donde muchas veces los estudiantes terminan siendo los principales afectados.

“En la provincia existe una dinámica preocupante donde algunos actores sindicales participan simultáneamente de instancias de negociación, de presión y también de espacios de decisión dentro del propio sistema educativo. Ese doble rol termina generando tensiones permanentes que afectan directamente el funcionamiento de las escuelas”, explicó.

Petrecca señaló que esta ambivalencia institucional —estar al mismo tiempo de ambos lados del mostrador— muchas veces termina trasladando el conflicto al aula, afectando la continuidad del ciclo lectivo y perjudicando especialmente a los alumnos más vulnerables.

“Cuando el sistema queda atrapado en una lógica de confrontación permanente, los chicos quedan en el medio. Y la escuela no puede convertirse en rehén de intereses corporativos o disputas sectoriales que se repiten todos los años”, sostuvo.

El legislador subrayó además que el sistema educativo provincial necesita mayor previsibilidad institucional y reglas claras, evitando que los conflictos se traduzcan sistemáticamente en suspensión de clases.

“El sistema educativo necesita responsabilidades claras y un marco institucional que priorice el derecho a aprender. Cuando el conflicto se vuelve permanente, quienes pagan el costo son siempre los estudiantes”, expresó.

El proyecto busca introducir una herramienta institucional concreta, distinta a otros planteos legislativos centrados únicamente en diagnósticos o declaraciones de principios.

“La educación pública se defiende con hechos. Defenderla es garantizar que la escuela esté abierta, que los docentes puedan enseñar y que los chicos puedan aprender”, concluyó Petrecca.

La iniciativa apunta a ordenar institucionalmente el sistema educativo bonaerense, asegurando que el derecho de los estudiantes a aprender se mantenga protegido incluso en contextos de tensión.

Porque, cuando la escuela se detiene, la desigualdad avanza.