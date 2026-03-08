Nueve de Julio conmemoró el Día de la Mujer con un mural recordando a víctimas de feminicidios

- Advertisement -

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, este 8 de marzo se desarrolló en la Terminal de Ómnibus Jesús Blanco de la ciudad de Nueve de Julio un acto cargado de emoción y memoria colectiva, donde se restauró y actualizó un mural que recuerda a siete mujeres del distrito que fueron víctimas de feminicidio.

La actividad reunió a familiares de las víctimas, organizaciones sociales, vecinos y autoridades locales, entre ellas la intendenta María José Gentile, junto a las concejalas Marcela Regalia, Julia Crespo y Nancy Grizutti. También participó la Inspectora Jefa Distrital de Educación, Gabriela Tiani, entre la concurrencia.

Durante el acto se destacó la presencia de familiares de las mujeres recordadas, quienes fueron los encargados de escribir los nombres de sus seres queridos junto a cada retrato del mural, en un gesto simbólico de memoria y reivindicación.

El encuentro comenzó con palabras alusivas a la fecha, recordando que el 8 de marzo se conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, el reconocimiento y el acceso pleno al trabajo, la salud, la educación, la participación y una vida libre de violencias.

Luego, se compartieron un mensaje frente al mural restaurado. “Hoy estamos frente a un muro que dejó de ser silencio para convertirse en grito y memoria. Estos rostros no son solo pintura: son vidas que caminaron estas calles y que nos recuerdan la deuda que todavía tenemos como sociedad”, expresaron durante el acto.

El mural, que había sido inaugurado originalmente en 2021, fue restaurado en los últimos meses por un grupo de activistas y artistas locales que trabajaron de manera colectiva para recuperar el espacio. Según explicaron las organizadoras, la iniciativa surgió de una convocatoria abierta y se concretó gracias al trabajo voluntario y a la colaboración de vecinos que aportaron materiales y recursos.

Las mujeres recordadas en el mural son Claudia Galippo, Sandra Villalba, Micaela Salazar, Bárbara Zabala, Romina Ahumada, Dora Bossio y Karina Baho, víctimas de femicidio vinculadas al distrito. Sus rostros y nombres quedaron nuevamente plasmados en la pared como recordatorio permanente de la violencia de género y como llamado a la reflexión comunitaria.

Durante la ceremonia también se compartieron fragmentos de textos de la escritora María Elena Walsh y se escuchó la canción “Como la Cigarra”, una obra emblemática que evoca la resiliencia y la memoria frente a la adversidad.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando familiares de las víctimas encendieron velas frente al mural y se realizó un minuto de silencio, seguido por el tradicional grito colectivo de “¡Presente, ahora y siempre!” al nombrar a cada una de las mujeres recordadas.

Las organizadoras destacaron además que el objetivo del mural es mantener viva la memoria y visibilizar la problemática de la violencia de género en la comunidad. En ese sentido, señalaron que el espacio busca convertirse en un lugar de reflexión permanente para vecinos y visitantes que llegan a la ciudad.

En ese sentido desde las impulsoras, Julieta Altamirano y Sol Grizuti explicaron como se fue plamando la idea y la restaruracion, al tiempo que se agradeció a quienes ayudaron a la concreción. Asimismo, convocan a que se done una luz solar para ilumanar el mural con energía limpia.

El acto concluyó con una convocatoria abierta a la comunidad para continuar las actividades de concientización en la Plaza Belgrano, reafirmando que la lucha contra la violencia de género es una causa colectiva que trasciende generaciones y posiciones políticas.

Según datos difundidos durante las últimas horas por organismos provinciales, en 2025 se registraron 78 feminicidios en la provincia de Buenos Aires y más de 146.000 causas abiertas por violencia de género, cifras que refuerzan la necesidad de continuar trabajando en prevención, asistencia y justicia.

El mural, ubicado en uno de los accesos a la terminal, quedará como un símbolo visible de memoria y compromiso, recordando a cada persona que pasa por allí que detrás de cada nombre hay una historia, una familia y una sociedad que aún reclama justicia.