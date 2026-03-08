Día de la Mujer: Homenaje a víctimas de violencia de género en Nueve de Julio

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo a las 19:00 hs se presentará en la Terminal de Ómnibus “Jesús Blanco” un mural que recordará a las mujeres nuevejulienses víctimas de violencia de género:
Claudia Gallipo
Dora Bossio
Carina Baho
Sandra Villalba
Bárbara Zabala
Micaela Zalazar
María Romina Ahumada
El mural fue impulsado por Colectiva Indómita, con la participación de Juana Martín, Julia Altamirano y diversas agrupaciones que se sumaron a la iniciativa.
La obra busca visibilizar la lucha contra la violencia de género y rendir homenaje a las víctimas, dejando una huella de memoria y concientización en la comunidad, maxime que este 2026 el lema es ‘Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas’.