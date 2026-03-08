domingo, marzo 8, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
domingo, marzo 8, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
General

Día de la Mujer: Homenaje a víctimas de violencia de género en Nueve de Julio

Un mural con sus rostros pintados será presentada este domingo a las 19 horas en la Terminal de Omnibus Jesus Blanco

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo a las 19:00 hs se presentará en la Terminal de Ómnibus “Jesús Blanco” un mural que recordará a las mujeres nuevejulienses víctimas de violencia de género:

  • Claudia Gallipo

  • Dora Bossio

  • Carina Baho

  • Sandra Villalba

  • Bárbara Zabala

  • Micaela Zalazar

  • María Romina Ahumada

El mural fue impulsado por Colectiva Indómita, con la participación de Juana Martín, Julia Altamirano y diversas agrupaciones que se sumaron a la iniciativa.

La obra busca visibilizar la lucha contra la violencia de género y rendir homenaje a las víctimas, dejando una huella de memoria y concientización en la comunidad, maxime que este 2026 el lema es ‘Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas’.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6154

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR