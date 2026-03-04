IOMA Alerta a sus afiliados por estafas telefónicas y por correo electrónico

- Advertisement -

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires, advirtió a sus afiliados sobre nuevas modalidades de estafa telefónica o por correo electrónico. . Se han detectado denuncias de llamados, mails o publicaciones en redes sociales que piden datos personales o bancarios, y se han registrado engaños por medio de sorteos, rifas, ofertas de medicamentos gratuitos y falsas solicitudes para la renovación de la credencial digital. IOMA recomienda a sus afiliados estar alertas ante ofertas y requerimientos no oficiales que tienen la intención de estafar y vaciar cuentas bancarias. Las gestiones únicamente deben realizarse a través de la APP IOMA Digital, la página web oficial o en las Delegaciones correspondientes. Para verificar la autenticidad de una comunicación, los afiliados pueden llamar al 0810-999-4662 o verificar que la dirección web. Ante cualquier duda o situación sospechosa, se recomienda comunicarse de inmediato con la obra social.