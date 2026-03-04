Condena por el asesinato de Kim Gómez: Un caso que conmocionó a La Plata

- Advertisement -

La Justicia declaró culpable al joven de 18 años, Tobías Godoy, que mató a Kim Gómez, una niña de 7 años que fue arrastrada 15 cuadras durante un robo en La Plata. El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la madre de Kim fue asaltada y la niña quedó enganchada en el cinturón de seguridad del vehículo robado. El Tribunal de Responsabilidad Penal Nº 1 de La Plata estableció la culpabilidad del implicado, quien tenía 17 años al momento del asesinato. La fiscalía había pedido una condena de 23 años y 4 meses de prisión, mientras que la defensa apeló a una figura culposa, sin intención de matar, que merecería una sanción de 7 años de cárcel. El próximo 16 de marzo se conocerán los fundamentos, el monto de la pena y el destino del acusado. El abogado de la familia de Kim Gómez, Jorge Bru, espera que la condena sea importante, considerando la crueldad del hecho.