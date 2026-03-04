215 años de la muerte de Mariano Moreno: Padre Fundador de la Revolución de Mayo

- Advertisement -

El 4 de marzo de 1811, hace 215 años, Mariano Moreno, uno de los más destacados próceres de la Revolución de Mayo, falleció a los 32 años mientras viajaba a bordo de la fragata Fame, rumbo a Londres, en una misión diplomática.

Su muerte, que ocurrió en alta mar, generó misterio y especulaciones, ya que su cuerpo fue arrojado al océano Atlántico, envuelto en la bandera británica, cerca de la costa del norte de Brasil. Con el tiempo, diversas teorías han intentado esclarecer las circunstancias de su repentina desaparición, sugiriendo incluso un posible asesinato.

Nacido en Buenos Aires en 1778, Mariano Moreno fue un hombre de gran influencia en su época. Abogado de formación, se destacó como uno de los principales ideólogos y promotores de la Revolución de Mayo, y fue un firme defensor de los principios liberales y republicanos. Como Secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta, Moreno jugó un papel fundamental en la organización y consolidación de los primeros pasos hacia la independencia.

En 1809, en su Representación de los Hacendados, redactó un detallado análisis de la situación económica del Virreinato del Río de la Plata y propuso soluciones para mejorar la situación comercial y económica, entre ellas el libre comercio, lo que lo colocó en una posición ideológica avanzada para su época. Fue también el creador de La Gazeta de Buenos Ayres en 1810, el primer periódico oficial del país, cuyo primer número incluyó una traducción de El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, obra que marcó su compromiso con los ideales democráticos.

En su relación con la Primera Junta, Moreno tuvo notorias diferencias con figuras como Cornelio Saavedra, lo que llevó a su alejamiento de la misma tras el proceso de creación de la Junta Grande, que buscaba convocar a representantes del resto del Virreinato del Río de la Plata. Luego de su salida, fue designado como diplomático en Londres, donde encontraría su trágico destino.

Su legado como pensador, periodista y político sigue siendo un pilar fundamental de la historia argentina. El Plan de Operaciones, atribuido a Moreno y descubierto a finales del siglo XIX, revela la profundidad de su visión sobre los caminos políticos y militares que debía seguir la Revolución, reafirmando su papel central en los primeros años del proceso independentista.

Mariano Moreno es recordado no solo como uno de los hombres más influyentes de su generación, sino también como una figura visionaria cuya obra y legado continúan siendo estudiados y admirados.