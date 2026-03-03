martes, marzo 3, 2026
30.5 C
Nueve de Julio
martes, marzo 3, 2026
30.5 C
Nueve de Julio
General

ARBA anuncia reducción del impuesto a los automotores en Buenos Aires

La reforma simplifica la tabla de alícuotas, pasando de 15 a 5 tramos, y reduce los porcentajes aplicados

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementa un nuevo esquema del Impuesto a los Automotores 2026, que beneficia al 75% de los vehículos con una reducción de la carga tributaria y la posibilidad de pagar en hasta 10 cuotas mensuales. La reforma simplifica la tabla de alícuotas, pasando de 15 a 5 tramos, y reduce los porcentajes aplicados. La alícuota mínima baja a 1% y la máxima a 4,5%, lo que representa una disminución del 65% en la carga efectiva del impuesto respecto de 2019. El primer vencimiento es el 10 de marzo. Quienes paguen anualmente tendrán un descuento de hasta 15%, y quienes abonen en término obtendrán una bonificación de hasta 10% por buen cumplimiento. El objetivo es hacer más equitativo y accesible el pago del impuesto.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6149

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR