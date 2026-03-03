ARBA anuncia reducción del impuesto a los automotores en Buenos Aires

- Advertisement -

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementa un nuevo esquema del Impuesto a los Automotores 2026, que beneficia al 75% de los vehículos con una reducción de la carga tributaria y la posibilidad de pagar en hasta 10 cuotas mensuales. La reforma simplifica la tabla de alícuotas, pasando de 15 a 5 tramos, y reduce los porcentajes aplicados. La alícuota mínima baja a 1% y la máxima a 4,5%, lo que representa una disminución del 65% en la carga efectiva del impuesto respecto de 2019. El primer vencimiento es el 10 de marzo. Quienes paguen anualmente tendrán un descuento de hasta 15%, y quienes abonen en término obtendrán una bonificación de hasta 10% por buen cumplimiento. El objetivo es hacer más equitativo y accesible el pago del impuesto.