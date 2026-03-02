lunes, marzo 2, 2026
32.7 C
Nueve de Julio
General

Universidad Popular: gran convocatoria en el inicio de inscripciones para el ciclo 2026

Con una masiva presencia de vecinos en la sede de Robbio 322, comenzó la anotación a los cursos y taller gratuitos y será todo este mes de marzo

Con una muy numerosa cantidad de vecinos que se acercó desde las primeras horas de la mañana, comenzó hoy la inscripción para el ciclo 2026 de la Universidad Popular (UP) “Arturo U. Illia”. La primera jornada reflejó el fuerte interés de la comunidad por acceder a propuestas de formación en oficios, finanzas y expresión artística.

El proceso de inscripción se realiza de manera presencial, de 8 a 13 horas, en la sede de Robbio 322, y permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. Durante el inicio, se registró una constante concurrencia de vecinos que se acercaron a completar su inscripción para las distintas alternativas disponibles.

En la sede de Robbio 322 se dictarán los talleres de Costura Inicial; Bordado Nivel I y II; Computación Nivel 1 y 2; Tapicería y Cortinería; Artes Mixtas; Albañilería; y Reciclado Textil y Artes Expresivas, propuestas que combinan capacitación laboral con espacios de desarrollo creativo.

Además, en la Sociedad de Fomento del barrio Luján (Ramón N. Poratti 2052) se desarrollará el taller de Teatro para Adultos, ampliando la oferta cultural en los barrios.

Por su parte, el Centro Socio Productivo San Cayetano ofrecerá Fotografía Básica; Espacio Emprendedor; Herramientas Contables y Actualizaciones Impositivas; Educación Financiera Inicial; y Educación Financiera – Inversión en la Bolsa de Valores, consolidando una propuesta orientada al fortalecimiento de proyectos productivos y la economía personal.

Con esta amplia oferta gratuita, la Universidad Popular reafirma su compromiso con la formación accesible y el desarrollo de oportunidades para toda la comunidad.

