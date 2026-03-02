Stadnik aseguró que Carlos Casares recuperó el 95% de la red vial rural y apuntó a la falta de fondos nacionales para obras

- Advertisement -

El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, destacó los avances alcanzados en la recuperación de los caminos rurales del distrito y aseguró que, gracias a las condiciones climáticas y al trabajo sostenido del municipio, se logró restablecer casi la totalidad de la red vial.

“En estos tres meses hemos recuperado el 95% de la red vial. Hoy tenemos una transitabilidad prácticamente total y toda la producción se está moviendo en perfecta normalidad”, señaló el jefe comunal al ser consultado desde el programa Despertate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus sobre los reclamos de productores agropecuarios.

Stadnik explicó que, si bien pueden registrarse deterioros puntuales tras lluvias o períodos secos —como la aparición del llamado “cerrucho”—, el sistema vial se encuentra operativo. “Las deformaciones son propias del uso y del clima, pero la transitabilidad está garantizada”, remarcó.

Reclamo por la Ruta 50 y cruce con Silvina Vaccarezza

En relación con el pedido de obras impulsado por la diputada provincial Silvina Vaccarezza, especialmente sobre la Ruta Provincial 50, el intendente sostuvo que el problema central no radica en la gestión provincial sino en la falta de recursos nacionales.

“El reclamo debe hacerse ante el Gobierno nacional, que no está coparticipando fondos que por ley corresponden a la provincia de Buenos Aires y que están destinados a obras viales”, afirmó.

Según Stadnik, esos recursos provienen, entre otros conceptos, del impuesto a los combustibles destinado específicamente a infraestructura vial. “Cuando esos fondos llegaban, la Ruta 50 se estaba reparando. Hoy la provincia no los recibe y ahí está el problema de fondo”, indicó.

Además, se mostró dispuesto a acompañar gestiones conjuntas con legisladores e intendentes de la región para reclamar la restitución de esos recursos.

Críticas a la falta de infraestructura nacional

El jefe comunal también cuestionó la ausencia de anuncios de obras de infraestructura por parte del Gobierno nacional y consideró que existe una falta de mirada productiva.

“La logística es la base de cualquier país productivo: caminos rurales, rutas y ferrocarriles. Este gobierno nacional no tiene una matriz productiva en la cabeza”, expresó.

Caminos rurales y financiamiento

Stadnik remarcó que las mejoras estructurales que reclaman productores —como el alteo definitivo de caminos— requieren inversiones imposibles de afrontar únicamente con la tasa vial municipal.

“Un kilómetro de alteo con estabilizado cuesta más de 100 millones de pesos. Ningún municipio puede hacerlo solo”, explicó, y agregó que este tipo de obras necesita financiamiento nacional o provincial.

En ese sentido, señaló que los municipios reciben menos del 1% de la carga impositiva del sector agropecuario, por lo que consideró necesario un reclamo conjunto entre comunas y entidades rurales hacia Nación.

Un año financiero complejo

Finalmente, el intendente adelantó que en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante abordará la delicada situación económica que atraviesan los municipios bonaerenses.

“Tenemos un problema financiero que, si persiste, se puede transformar en un problema económico. Carlos Casares no es la excepción”, advirtió, mencionando además el impacto de eventos climáticos recientes y la caída de recursos municipales.