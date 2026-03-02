lunes, marzo 2, 2026
32.7 C
Nueve de Julio
General

La colonia de verano para adultos mayores llegó a su fin con una jornada recreativa

La Colonia de Verano para Adultos Mayores es una instancia habitual que ofrece un espacio de pertenencia y salud para los concurrentes.

0
La Municipalidad de Lincoln cerró la edición 2026 de la Colonia de Verano para Adultos Mayores con una jornada recreativa en el Parque Municipal General San Martín. Los adultos mayores del Hogar de Día “Príncipe Di Napoli” disfrutaron de juegos lúdicos y didácticos, compartieron un desayuno al aire libre y revivir momentos del verano. La actividad, que se llevó a cabo en el sector de quinchos, fomentó la destreza, el compañerismo y la socialización entre los abuelos. La iniciativa busca promover el bienestar integral y la recreación de los adultos mayores en un entorno natural y seguro.

