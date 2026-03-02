La colonia de verano para adultos mayores llegó a su fin con una jornada recreativa

- Advertisement -

La Municipalidad de Lincoln cerró la edición 2026 de la Colonia de Verano para Adultos Mayores con una jornada recreativa en el Parque Municipal General San Martín. Los adultos mayores del Hogar de Día “Príncipe Di Napoli” disfrutaron de juegos lúdicos y didácticos, compartieron un desayuno al aire libre y revivir momentos del verano. La actividad, que se llevó a cabo en el sector de quinchos, fomentó la destreza, el compañerismo y la socialización entre los abuelos. La iniciativa busca promover el bienestar integral y la recreación de los adultos mayores en un entorno natural y seguro.