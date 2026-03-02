Hogar del Niño: buscan talleristas y anuncian cupos disponibles para el ciclo 2026

El Hogar del Niño, bajo la presidencia de Santiago Falco, inició el ciclo de actividades con una destacada participación de chicos y chicas en sus distintos espacios formativos. Desde la institución señalaron que el comienzo de clases se desarrolla “a muy buen ritmo”, aunque todavía quedan algunos cupos disponibles.

Según detallaron, hay tres vacantes en el turno mañana y dos en el turno tarde, correspondientes al total previsto para este año. Por ese motivo, desde la organización anticiparon que en los próximos días se estarán difundiendo las vacantes disponibles para quienes deseen sumarse.

En paralelo, el Hogar del Niño abrió la convocatoria para incorporar talleristas en distintas áreas. Las propuestas incluyen talleres de Literatura, Arte, Teatro, Música, Juegos Didácticos y actividades creativas, con el objetivo de seguir fortaleciendo los espacios de contención y aprendizaje para la infancia.

Las personas interesadas en postularse como talleristas o consultar por los cupos disponibles pueden comunicarse al 628662, línea de contacto habilitada por la institución.

Desde la entidad agradecieron la difusión de la convocatoria e invitaron a la comunidad a acompañar y participar de las propuestas educativas y recreativas.