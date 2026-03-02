Desarrollan gomitas medicinales para tratar cardiopatías en niños

- Advertisement -

Un equipo de investigación de la Universidad Nacional del Sur trabaja en la creación de gomitas medicinales para tratar cardiopatías en niños. La idea surgió a partir de la necesidad de encontrar un tratamiento más fácil de administrar a pacientes pediátricos con estas patologías. La investigadora del CONICET, Noelia González Vidal, lidera el proyecto y explica que el objetivo es crear una formulación que sea viable, estética y cumpla con todas las propiedades mecánicas, físico-químicas y farmacotécnicas. “Al principio nos costó mucho encontrar información, pero fuimos probando y equivocándonos hasta que dimos con un sistema que quedó bien”, cuenta. El desarrollo podría extenderse a otros grupos de pacientes con dificultades para deglutir, como personas con disfagia, adultos mayores y pacientes oncológicos. También se están explorando usos veterinarios. El equipo se encuentra en la búsqueda de un empaque adecuado y realizará pruebas de estabilidad para demostrar que las gomitas mantienen sus propiedades críticas de calidad en el tiempo.