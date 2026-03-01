domingo, marzo 1, 2026
General

Provincia convocó a docentes y estatales a retomar las negociaciones salariales

El llamado se da a dos días del paro previsto para el lunes y con la reunión pautada para el miércoles 4 de marzo donde se espera se mejore la suba del 3% propuesto y rechazado

0
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios docentes y estatales a retomar las negociaciones salariales, luego del rechazo a una oferta de aumento del 3%. La reunión se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo, a solo unos días de los paros que ambos sectores realizarán este lunes.

La decisión de reactivar las paritarias se toma en un momento de creciente tensión, tras la negativa de los sindicatos a la propuesta inicial. A pesar de que no se ha confirmado si se presentará una nueva oferta, fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que ya se han realizado contactos informales con el fin de acercar posturas antes del encuentro formal.

El paro del lunes y su impacto

El lunes, el paro docente interrumpirá el inicio de clases en la provincia por primera vez en seis años de gestión de Kicillof.

 También pararán los estatales de ATE y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), sumando presión al conflicto.

Además, coincidirá con una huelga nacional contra la política educativa de Javier Milei. El no inicio de clases, además de la provincia bonaerense alcanzará a Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro y San Juan.

En el territo de esta provincia, se especula que el 13 de marzo será la próxima fecha referente para las negociaciones, cuando se carguen los haberes de marzo en el sistema provincial de pagos. Si no se alcanza un acuerdo antes de esa fecha, el conflicto podría intensificarse aún más.

