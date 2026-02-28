Provincia de Buenos Aires: lluvias y tormentas aisladas durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La inestabilidad volvió a instalarse sobre la Provincia de Buenos Aires y marcará el pulso del tiempo durante los próximos días, con lluvias y tormentas de variada intensidad según la región.

Este sábado comenzó con precipitaciones y tormentas aisladas sobre el sur y el noroeste bonaerense, en su mayoría de carácter débil.

Con el correr de las horas, la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas se extenderá hacia el centro y la franja este provincial, con especial atención en el sudeste de la provincia, donde podrían registrarse los fenómenos más significativos de la jornada.

En el caso puntual de Nueve de Julio, se prevén chaparrones durante la mañana de este sábado, en un contexto de tiempo inestable pero sin eventos severos previstos por el momento.

Para el domingo, las condiciones tenderán a desmejorar nuevamente hacia la tarde en el extremo sudoeste bonaerense. Desde allí, las lluvias y tormentas aisladas avanzarán progresivamente hacia la franja oeste de la provincia, generalizándose durante el lunes.

Según las proyecciones actuales, algunas tormentas podrían adquirir intensidad localmente fuerte durante la madrugada del lunes, especialmente sobre el oeste provincial, con posibilidad de ráfagas, abundante caída de agua en cortos períodos y actividad eléctrica.

El martes continuará la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas sobre el centro, oeste y norte bonaerense, desplazándose lentamente de oeste a este. No obstante, el escenario meteorológico aún presenta cierto grado de incertidumbre en cuanto a la distribución e intensidad de los fenómenos.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por condiciones variables e inestables en gran parte del territorio bonaerense, por lo que se recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones en los pronósticos.