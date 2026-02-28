Pedido de la Comuna de colaboración no sacando los residuos ante el paro del lunes 2 de marzo

La Comuna de Nueve de Julio ha emitido un comunicado a los vecinos de la ciudad solicitando su colaboración ante el paro programado para el lunes 2 de marzo: no sacar las bolsitas de basura y la colaboración alcanza a los materiales reciclables y carpidos en la Zona 1 de la ciudad.

A través del mensaje, las autoridades locales instan a la población a no sacar las bolsas de basura a la vía pública en dicha fecha, con el objetivo de evitar la acumulación de residuos en las calles y, de esta manera, minimizar los riesgos de contaminación ambiental y otros problemas sanitarios.

La Comuna solicita a los residentes planificar con antelación y almacenar sus residuos en sus domicilios hasta que el servicio de recolección se reanude, garantizando así que la ciudad mantenga un ambiente más limpio y saludable.