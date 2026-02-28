La IA llevaría al desempleo a profesionales y administrativos en un 20% en un plazo de uno a cinco años.

- Advertisement -

La discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo dejó de ser teórica. Para Dario Amodei, uno de los principales desarrolladores de esta tecnología, el riesgo es concreto, cercano y potencialmente masivo. Su diagnóstico: los puestos de entrada en consultoría, derecho, finanzas y otras áreas de servicios podrían ser los primeros en sufrir un recorte estructural.

En una entrevista con Anderson Cooper en el programa 60 Minutes, el empresario sostuvo que la IA “podría eliminar la mitad de los empleos de cuello blanco de nivel inicial” y elevar el desempleo al 10% o 20% en los próximos años. No habló de décadas, sino de un horizonte inmediato.

Un reemplazo silencioso en tareas repetibles

La advertencia no apunta a los cargos jerárquicos, sino a quienes están dando sus primeros pasos en el mercado laboral. Redactar contratos estándar, elaborar reportes financieros básicos o preparar presentaciones estratégicas son funciones cada vez más automatizables.

Según Amodei, los modelos actuales ya ejecutan con solvencia gran parte de esas tareas. En el pódcast Dwarkesh Podcast explicó que el fenómeno responde a “dos exponenciales”: una en la mejora acelerada de los modelos y otra en su adopción empresarial, que avanza más rápido que con cualquier tecnología anterior.

Como ejemplo interno, reveló que en Anthropic los sistemas de IA escriben hoy el 90% del código. Aunque aclaró que eso no equivale automáticamente a despidos, reconoció que la reasignación de funciones podría no ser tan sencilla en todos los sectores.

La advertencia desde dentro

Lo singular del caso es que la advertencia proviene del corazón mismo de la industria que impulsa esta transformación. Anthropic compite en la frontera de la IA avanzada y, al mismo tiempo, plantea la necesidad de anticipar consecuencias sociales profundas.

En declaraciones a Axios, Amodei propuso medidas para mitigar el impacto: mayor capacitación laboral, información transparente sobre sectores vulnerables y un eventual impuesto del 3% a los ingresos de empresas de IA para financiar políticas de reconversión.

También llamó a un marco regulatorio ágil y adaptable, capaz de exigir estándares de seguridad sin frenar la innovación. “No puedes parar el tren, pero puedes desviarlo”, graficó.

La incógnita, ahora, no es si la inteligencia artificial transformará el mercado laboral, sino si gobiernos y empresas reaccionarán a tiempo para evitar que la transición tecnológica se convierta en una crisis social.