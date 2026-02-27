Verano 2026: viajaron 30,7 millones de turistas y gastaron casi 11 billones de pesos

El verano de 2026, que comenzó con un arranque moderado, terminó con un balance más que satisfactorio para el sector turístico argentino.

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la temporada concluyó con 30,7 millones de turistas recorriendo diversas localidades del país, lo que representó un aumento del 9,5% respecto al verano de 2025. Este incremento en la cantidad de visitantes generó un impacto económico cercano a los 11 billones de pesos.

El gasto total durante la temporada fue 4,5% superior al del año pasado, impulsado principalmente por aquellos turistas que decidieron pernoctar fuera de sus ciudades, en contraste con el leve aumento del gasto diario, que alcanzó los $97.101, un incremento nominal de 28,2%, pero que, ajustado por la inflación, mostró una leve caída de 3,3%.

Comportamiento del turista: tendencias y consumo selectivo

Una de las características más destacadas del verano 2026 fue la mayor equidad en el flujo turístico a lo largo de la temporada, a diferencia de años anteriores. Los destinos más solicitados fueron aquellos que combinaron naturaleza, eventos y actividades culturales, los cuales lograron altos niveles de ocupación. Por otro lado, algunos lugares registraron desempeños más moderados debido a factores climáticos y la dependencia de la agenda de eventos. Las políticas comerciales, como promociones y financiamiento en cuotas, jugaron un papel clave en dinamizar el consumo, aunque el turista demostró ser más selectivo, priorizando experiencias de mayor valor agregado como excursiones, gastronomía y espectáculos.

La tendencia hacia viajes más breves se consolidó, con una estadía promedio de 3,65 noches, una ligera disminución frente a los 3,7 días de 2025 y 4,15 días en 2023. Este cambio refleja la adaptación del turista a un contexto económico más ajustado, donde, si bien se mantiene la intención de viajar, se reduce la duración de la estadía, mientras que el gasto diario sigue siendo relativamente constante.

Los destinos más visitados

Entre los destinos más populares, la Provincia de Buenos Aires y su costa atlántica destacaron por su gran volumen de turistas, con Mar del Plata y Pinamar encabezando la lista. Durante el Carnaval, la ocupación alcanzó niveles cercanos al 90% en algunos destinos, aunque el gasto promedio se moderó.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se consolidó como un polo de turismo urbano, con una oferta variada de actividades culturales, deportivas y gastronómicas. La ocupación hotelera de la capital fue récord durante el Carnaval, con más de 119.000 visitantes y un impacto económico superior a $40.000 millones.

Catamarca vivió una temporada de crecimiento, destacándose por su combinación de naturaleza y festivales populares. La provincia alcanzó una ocupación hotelera del 65% en enero, y en febrero, con el Carnaval, la cifra se disparó, especialmente en el circuito turístico cultural-recreativo que abarcó toda la provincia.

Por su parte, Chaco logró un desempeño destacado en el turismo interno y regional, con un fuerte énfasis en eventos culturales y el ecoturismo. En Chubut, a pesar de una temporada cautelosa, los destinos patagónicos como Puerto Madryn mantuvieron buenos niveles de ocupación, especialmente durante el Carnaval. La agenda cultural y recreativa fue clave en la atracción de turistas.

Córdoba, una de las provincias con mayor crecimiento, registró más de 5 millones de turistas, con un gasto económico que superó el billón de pesos, consolidándose como uno de los destinos más exitosos del país. Las sierras, lagos y carnavales fueron los principales atractivos de la región, que registró ocupación plena en destinos como Villa Carlos Paz y Santa Rosa de Calamuchita.

Corrientes destacó por su oferta de naturaleza y playas fluviales, junto a su famoso Carnaval, que consolidó a la ciudad como la “Capital Nacional del Carnaval”. La provincia fue uno de los destinos más visitados por turistas del noreste del país, impulsados por las celebraciones y el ecoturismo en los Esteros del Iberá.

Entre Ríos se destacó por su combinación de playas sobre los ríos Uruguay y Paraná, parques naturales, turismo rural y termas. La provincia recibió más de 2 millones de turistas, con un gasto diario promedio de 100.000 pesos por persona y un impacto económico total que superaría los 300.000 millones de pesos.

La microrregión Tierra de Palmares lideró la ocupación con 76%, seguida por Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano (66%) y Caminos del Palacio (60%). Colón se consolidó como un destino clave, con ocupación promedio del 77,5%, estadía media de 4,3 noches y más de 150.000 visitantes entre enero y febrero. Su oferta combinó playas, termas y un calendario cultural con la Fiesta del Turista, corsos y la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, con más de 14.000 asistentes. El fin de semana largo de Carnaval alcanzó ocupaciones del 97% en toda la provincia, con localidades como Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay superando el 95%.

Formosa potenció su turismo natural y rural, con escapadas cortas a la ciudad de Formosa, Herradura, Clorinda y al Bañado La Estrella, uno de los humedales más importantes de Sudamérica. Durante el Carnaval, la provincia alcanzó ocupaciones del 40%, con un gasto promedio de $90.000 por persona por noche. La agenda cultural incluyó corsos y festivales en Pirané, Pozo del Tigre, Ingeniero Juárez e Ibarreta, considerada capital provincial del Carnaval.

En Misiones, el epicentro fue Puerto Iguazú y el Parque Nacional Iguazú, que recibió más de 172.000 visitantes en enero. Más del 40% fueron turistas extranjeros, especialmente brasileños y europeos. La provincia habilitó más de 230 campings y espacios recreativos, consolidando el turismo interno y la oferta de naturaleza con paseos náuticos, reservas y actividades culturales bajo la campaña “Turisteá Misiones”.

Jujuy recibió 133.328 turistas en enero, con picos de ocupación del 99% en la Quebrada de Humahuaca durante el Carnaval Grande, que convocó 45.715 visitantes.

Salta, con 651.184 turistas entre enero y febrero y un gasto promedio diario de $137.437, se destacó por sus fiestas populares, carnavales y atractivos de montaña y valles, incluyendo la Serenata a Cafayate, Corsos Color de Orán y 20 festivales provinciales.

Santiago del Estero se consolidó como destino accesible, con tarifas competitivas en alojamiento y gastronomía. Termas de Río Hondo y la agenda de festivales culturales sostuvieron la ocupación y el gasto promedio diario ($70.000–$100.000), especialmente durante el fin de semana de Carnaval.

Turismo de montaña, glaciares y naturaleza en el sur y oeste

Neuquén, Río Negro y Santa Cruz potenciaron el turismo de montaña, lagos, trekking y glaciares. En Santa Cruz, El Calafate y El Chaltén concentraron la mayor parte de visitantes, combinando trekking, avistaje de fauna y excursiones lacustres.

Tierra del Fuego registró ocupación promedio del 70% en Ushuaia, con gasto diario de hasta $235.000 en enero, y destacó por trekking, navegación, turismo antártico y eventos culturales y deportivos, incluidos los tradicionales carnavales provinciales y competiciones de MTB y trail running.

San Luis mostró una temporada marcada por 50 festivales, con estadía promedio de 3,5 días y gasto diario de $83.183. Villa Mercedes, Villa de Merlo, Balde y Potrero de los Funes concentraron los mayores flujos, con eventos de gran convocatoria como la Fiesta Nacional Valle del Sol y el Carnaval de Los Tekis.

Mendoza combinó enoturismo, festivales y circuitos urbanos, con más de 312.000 turistas en enero y un impacto económico de $137.475 millones.

La Pampa y La Rioja reforzaron el turismo de cercanía con naturaleza, termas y fiestas tradicionales, mientras San Juan potenció paisajes andinos, astroturismo y turismo activo.

Santa Fe cerró un verano récord, con más de 800.000 visitantes incluyendo excursionistas, y un impacto económico total de $211.326 millones. Destacaron festivales de gran convocatoria, como el Festival del Jaaukanigás, la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda y el Festival Faro en Rosario.

Tucumán logró un verano dinámico en toda la provincia, con ocupaciones superiores al 99% en destinos como San Javier y El Cadillal durante el Carnaval. La combinación de naturaleza, infraestructura renovada y eventos culturales y deportivos, como la Fiesta Nacional de la Pachamama y el Desentierro del Diablo, consolidó su perfil turístico dentro del NOA.

El verano 2026 confirmó – según la CAME – la importancia de la combinación de naturaleza, playas fluviales, termas y espectáculos masivos para sostener la actividad turística. Las fiestas populares, carnavales y eventos culturales funcionaron como motores de atracción, equilibrando la estacionalidad y promoviendo el flujo de turistas en todo el territorio nacional, con impacto económico significativo para cada región y provincias que lograron combinar diversidad de productos turísticos con una oferta cultural intensa.