Se mejoran calles de distintos sectores de la ciudad

En los últimos días, se llevaron a cabo tareas de acondicionamiento en las calles Quinquela Martín, Granada y Echeverría, como parte de un trabajo conjunto entre los vecinos y el Municipio. Las obras consistieron en la colocación de piedra, una iniciativa que se enmarca dentro de los esfuerzos para mejorar la infraestructura urbana en diferentes sectores de la ciudad.

La adquisición del material fue realizada por los frentistas, quienes, con el apoyo del Municipio, garantizaron la provisión de los insumos necesarios para la obra. En tanto, la municipalidad se encargó de aportar la maquinaria y el personal especializado para la ejecución de los trabajos, asegurando así la correcta realización de la obra.

Estos trabajos, que ya se encuentran en fase de finalización, contribuirán significativamente a mejorar la transitabilidad en la zona, especialmente en días de lluvia, al favorecer el drenaje del agua. Además, se espera que la mejora en el acceso facilite el desplazamiento de los residentes y reduzca la cantidad de baches, garantizando una mejor calidad de vida para los vecinos de estos sectores.

El Municipio sigue trabajando para avanzar con nuevas obras en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de continuar mejorando la infraestructura y los servicios para toda la comunidad.