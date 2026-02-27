Se abre la fecha 16: El Granate recibe al CAN quien irá por la punta

- Advertisement -

Este viernes 27 se pone en marcha la decimosexta fecha del Torneo de Primera División de la Liga Nuevejuliense de Fútbol con un partido adelantado que promete emociones fuertes. Desde las 21 horas, en el estadio “Juan Ángel Maldonado”, el Deportivo San Agustín será local ante el Club Atlético Naón.

El encuentro asoma como muy atractivo en este viernes, ya que el CAN llega como uno de los líderes del campeonato junto a San Martín y necesita sumar para mantenerse en lo más alto de la tabla. El conjunto visitante viene de sufrir una derrota ante El Santo, resultado que lo obliga a recuperar terreno en una fecha determinante.

Por su parte, Deportivo San Agustín, conocido como El Granate, afronta el compromiso con el ánimo en alza tras la victoria conseguida la semana pasada. El equipo buscará hacerse fuerte en casa y dar el golpe ante uno de los punteros, en lo que se anticipa como un choque intenso y disputado.

La jornada comenzará a las 19 horas con el partido de Reserva, mientras que la Primera División saldrá a escena dos horas más tarde, con arbitrje de Sebastián Bravo.

La fecha sigue este sabdo desde las 18.30, entre Atlético Patricios vs. El Fortín con arbitraje de Walter Medrano.

La programación de la fecha 16 continuará el domingo con los siguientes encuentros:

San Martín vs. Atlético Quiroga (Arbitro de Martín Utello)

Libertad vs. Once Tigres (Arbitraje de Enrique Marquez)

Agustín Álvarez vs. Atlético 9 de Julio ( Arbitro Martín Moreno)

La Niña vs. Atlético French ( Arbitro, Ricardo Tripulillo)

Con varios equipos peleando en los puestos de arriba, la decimosexta fecha puede empezar a perfilar el tramo decisivo del torneo. El duelo entre San Agustín y Atlético Naón abre el capítulo con promesa de gran fútbol y puntos vitales en juego. Y el domingo, El Santo con El Violeta será otro encuetro relevante.

La Tabla de Posiciones: