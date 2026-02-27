Nueve de Julio realizará la Primera Ronda de Negocios Multisectorial

El 9 de abril de 2026 se llevará a cabo la primera Ronda de Negocios Multisectorial en Nueve de Julio, organizada por la subsecretaría de Producción. Este evento tiene como objetivo reunir a empresas, comercios, emprendedores y prestadores de servicios de diversas áreas para facilitar la creación de vínculos comerciales y ampliar las redes de contacto en la región.

La ronda será una excelente oportunidad para visibilizar productos y servicios, identificar potenciales socios estratégicos y explorar posibles alianzas para el crecimiento conjunto de los negocios. Se espera que el evento brinde un ambiente profesional y organizado, ideal para generar nuevas oportunidades de negocio.

La inscripción ya está abierta, y los interesados pueden obtener más información o registrarse a través del correo electrónico [email protected] o mediante el siguiente enlace: https://forms.gle/vM6jkzk4x8DLPYRRA.

Esta iniciativa busca ser un impulso para el desarrollo económico local, con el fin de apoyar al sector productivo y generar herramientas útiles para su expansión.