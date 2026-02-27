viernes, febrero 27, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
General

Los monotributistas deben cumplir con la obligación de recategorizarse cada seis meses

Ahora en febrero se hace el procedimiento administrativo esencial para los contribuyentes adheridos al régimen simplificado

0
Febrero es el mes de la recategorización del Monotributo, una obligación semestral que deben cumplir todos los contribuyentes adheridos al régimen simplificado. Este procedimiento se realiza cada año en los meses de febrero y agosto, con el objetivo de evaluar si, de acuerdo con los parámetros de los últimos doce meses, corresponde mantener la categoría actual o modificarla.

El trámite consiste en revisar factores como los ingresos brutos acumulados, el consumo de energía eléctrica, la superficie afectada a la actividad y, en caso de ser pertinente, el monto de los alquileres devengados. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es la encargada de realizar este procedimiento, que se lleva a cabo a través de la plataforma online de Monotributo con clave fiscal. En el caso de que el contribuyente no realice el trámite en término, o si ARCA detecta inconsistencias entre la categoría declarada y la información disponible (como movimientos bancarios o gastos superiores a los límites establecidos), se puede disponer una recategorización de oficio, la cual se notificará al Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente.

En las últimas semanas, circularon versiones que indicaban que ARCA estaría recategorizando a los monotributistas de forma ilegal, usando transferencias personales o movimientos familiares de billeteras virtuales. Sin embargo, desde la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, se desmintió categóricamente esta versión, aclarando que ARCA no utiliza transferencias personales (como préstamos, regalos o dinero transferido entre cuentas) para recategorizar, sino que únicamente se basa en las operaciones comerciales registradas, como pagos realizados con tarjeta de crédito, débito o QR. En aquellos casos en los que se detecte que un monotributista cobró más de lo que facturó, se enviará una notificación y se le otorgarán quince días para justificar esos ingresos. Si no hay justificación, puede proceder una recategorización.

Es importante resaltar que la recategorización es obligatoria para aquellos contribuyentes que hayan tenido cambios significativos en sus parámetros. Si no se realiza el trámite dentro del plazo establecido, ARCA puede realizar la modificación de oficio. Ante cualquier duda, los monotributistas deben consultar las notificaciones recibidas y revisar su Domicilio Fiscal Electrónico.

En cuanto a los valores que rigen este semestre, ARCA ha informado que la cuota del Monotributo aumentó un 14,29% con respecto al semestre anterior. Este ajuste impacta directamente en el monto que deberán abonar los contribuyentes, dependiendo de si se mantienen en la misma categoría o si experimentan un cambio.

Por último, el gobierno recomienda a los monotributistas revisar detalladamente sus notificaciones y utilizar los canales oficiales para realizar consultas y apelaciones en caso de discrepancias con la recategorización.



