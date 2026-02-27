La autopista Luján–San Luis: sumará peajes pero no obras para seguridad vial

- Advertisement -

La histórica promesa de transformar en autopista el corredor entre Luján y Junín quedó definitivamente descartada tras la nueva licitación impulsada por el Gobierno nacional para concesionar la Ruta Nacional 7. El esquema contempla el cobro de más peajes y la realización de trabajos de mantenimiento, pero no prevé obras de ampliación ni nuevos carriles, lo que marca el cierre del proyecto de reconversión integral del trazado.

La ruta fue incorporada a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, un programa que abarca la construcción, explotación, administración y mantenimiento de más de 2.500 kilómetros de corredores viales en distintos puntos del país. La convocatoria fue formalizada por la Dirección Nacional de Vialidad mediante la Resolución 112/2026, publicada en el Boletín Oficial, a través del proceso 504-0015-LPU25 en la plataforma Contrat.Ar.

Dentro de este esquema, la Ruta 7 integra el denominado Tramo Mediterráneo, un corredor de 672,32 kilómetros que comprende sectores de las rutas nacionales 7 y 35 y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Se trata de una vía estratégica para la conectividad productiva y el transporte de cargas, con fuerte impacto en ciudades del noroeste bonaerense como Junín.

La licitación también incluye otros tres corredores viales: el Tramo Puntano, el Tramo Portuario Sur y el Tramo Portuario Norte, que abarcan rutas nacionales en San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba.

Sin embargo, en el caso del Tramo Mediterráneo —que se extiende por la Ruta 7 desde Luján hasta el límite con San Luis, poco después de Vicuña Mackenna— el pliego establece escasas obras obligatorias. En contrapartida, se sumarán cuatro nuevas estaciones de peaje en Tres Sargentos, Rufino, Laboulaye y Malena, que se agregarán a las tres ya existentes en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackenna.

Según la información a la que tuvo acceso este medio, las intervenciones exigidas al futuro concesionario se limitan a trabajos puntuales: la repavimentación de seis kilómetros entre los kilómetros 63,600 y 69,700; la construcción de una pasarela peatonal en el kilómetro 581; la repavimentación de calzada y construcción de banquinas entre los kilómetros 380 y 431; y la ejecución de accesos a Saforcada y General Levalle. No se contemplan nuevas trazas ni ampliación de carriles.

De esta manera, la concesión confirma el abandono de uno de los reclamos históricos de la región: la conversión de la Ruta 7 en autopista entre Luján y Junín, una obra considerada clave para mejorar la seguridad vial y potenciar el desarrollo productivo del noroeste bonaerense.