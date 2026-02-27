Kicillof encabezó la largada del Rally 2026 Mar y Sierras en General Madariaga

- Advertisement -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la largada oficial del Campeonato 2026 con el inicio del Rally Mar y Sierras, que se desarrolla en los caminos rurales del municipio de General Madariaga. La actividad contó con la presencia del intendente local, Esteban Santoro, y del presidente de la Asociación Civil Rally Argentino, Fernando Scarlatta.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Una vez más estamos presentes en este evento para dejar en claro que una fiesta popular de estas características necesita de un Estado que invierta y acompañe: estos encuentros generan trabajo y mueven las economías locales”. “Aunque con el intendente tengamos colores políticos distintos, lo hacemos pensando en las familias y en impulsar el turismo: es un ejemplo que otros gobernantes deberían seguir”, agregó.

El evento automovilístico, que se lleva adelante desde el 27 de febrero hasta el 1° de marzo, consta de tres etapas y un recorrido de casi 140 kilómetros que incluye distritos como Ayacucho, Dolores, General Lavalle y Arrecifes, además de General Madariaga.

Al respecto, Santoro sostuvo: “Agradecemos muchísimo la colaboración del Gobierno bonaerense para que esto pueda hacerse realidad: esta carrera es un espacio que disfruta toda la familia y que repercute en la economía de Madariaga”. En tanto, Scarlatta subrayó: “Esto no es únicamente un evento deportivo, es también turístico, gastronómico y hotelero que le hace muy bien al distrito”.

Durante la jornada, el mandatario provincial hizo entrega de un nuevo tractor y equipamiento para tareas de refacción y mantenimiento dentro de la Reserva Provincial local, un camión para la gestión de residuos sólidos urbanos, y herramientas e indumentaria para los trabajadores de las plantas de reciclado.

Además, se anunció el inicio de la puesta en valor de la Reserva Provincial Laguna Salada Grande y la continuidad de la obra de 70 viviendas que se encontraban paralizadas en el distrito.

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Seguridad, Javier Alonso; la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el responsable de la Federación del Mar y Sierras, Oscar Milani; el coordinador de la categoría regional, Alejandro Flores; y el dirigente Osvaldo Goicoechea.