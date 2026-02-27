Fuerte respaldo al turismo y nuevas inversiones en salud y seguridad en la Costa bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes una reunión con representantes del sector turístico y hotelero en el municipio de General Pueyrredon. El encuentro se llevó a cabo en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Seguridad, Javier Alonso; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el concejal Gustavo Pulti.

Durante la reunión, de la que participaron más de 50 empresarios y referentes de los rubros hotelero, gastronómico, recreativo y de agencias de viajes, se analizaron las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y su impacto en la actividad.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Argentina es el único país del mundo donde el Estado nacional no solo no apoya al sector turístico, sino que además hace todo lo posible para destruirlo”. Y agregó: “Mientras los gobiernos a nivel global desarrollan acciones proteccionistas e industrialistas para mantener el empleo local, acá intentan erradicarlo: nunca en la historia se vio un proyecto tan vende patria como este”.

El mandatario bonaerense sostuvo que “este modelo no funciona, ya destruyó 300.000 puestos de trabajo: estamos marchando aceleradamente a la precarización de la sociedad y a la destrucción de la clase media”. “En la Provincia vamos a contramano de ese proyecto que favorece a muy pocos y lo demostramos con herramientas y políticas destinadas a los pequeños y medianos empresarios”, subrayó. Además, remarcó que “existe otro camino: es con salarios dignos, mercado interno, trabajo y producción nacional como el país puede desarrollarse”.

Por su parte, el ministro Augusto Costa señaló que “día a día vemos el cierre de fábricas, unidades productivas, comercios y distintos proyectos que habían apostado por la Argentina”, y consideró que estos encuentros son fundamentales para “diseñar nuevas acciones y políticas que acompañen a la producción y al empleo bonaerense”.

En la misma línea, Juan Cuattromo destacó que desde el Banco Provincia se otorgaron $48.000 millones en créditos durante los últimos cuatro años para apuntalar a los sectores productivos. “Como banca pública ponemos primero en la balanza el impulso a los productores y a los y las trabajadoras bonaerenses”, afirmó.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, remarcó que durante la temporada se desplegó el operativo “Sol a Sol” y se enviaron nuevos móviles y motos para reforzar el patrullaje en General Pueyrredon. En tanto, Gustavo Barrera advirtió sobre el impacto de la caída del poder adquisitivo en las economías locales, mientras que Gustavo Pulti agradeció la presencia constante de la Provincia en la ciudad.

Nueva sala de tomografía en el Hospital Interzonal

En el marco de la jornada, Kicillof inauguró la sala que alberga el nuevo tomógrafo entregado en diciembre al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” de Mar del Plata. Con una inversión total de 1.418.000 dólares, el equipo permite realizar diagnósticos dentro de la institución, evitando derivaciones y reduciendo tiempos de espera.

“Hay solo tres tomógrafos con esta tecnología en todo Latinoamérica: este equipamiento nos permite brindar nuevas prestaciones para salvar o mejorar vidas”, destacó el Gobernador. Y agregó: “Aunque el Gobierno nacional nos haya quitado ilegalmente recursos por más de $15 billones, en la Provincia vamos a seguir haciendo nuestro máximo esfuerzo para mejorar la calidad de la salud pública bonaerense”.

Además, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recorrió el Hospital Materno Infantil “Don Victorino Tetamanti”, donde también se está instalando un nuevo tomógrafo próximo a entrar en funcionamiento.

Farmacia para el personal policial

Finalmente, el mandatario bonaerense dejó inaugurada la segunda farmacia exclusiva para el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires. El nuevo espacio está destinado a agentes en actividad, retirados, pensionados y su grupo familiar, y ofrece descuentos adicionales a los ya contemplados por IOMA.

De las actividades participaron también los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Trabajo, Walter Correa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; legisladores e intendentes de la región.