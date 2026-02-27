El Senado aprobó la reforma laboral y ahora el gobierno la hará ley

- Advertisement -

En una jornada clave para el gobierno de Javier Milei, el Senado aprobó finalmente el proyecto de reforma laboral, con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Acompañaron el proyecto los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y otros bloques provinciales. La reforma fue impulsada por el oficialismo con el objetivo de modernizar el sistema laboral y flexibilizar las condiciones de trabajo en el país.

La sesión, que comenzó con el tratamiento de la ley penal juvenil, se extendió durante casi doce horas. La reforma laboral, que vino en revisión desde la Cámara de Diputados, contempla modificaciones clave como el cambio en el cálculo de indemnizaciones, la posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta 12 horas, y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para hacer frente a indemnizaciones y juicios laborales.

A pesar de las objeciones planteadas por la oposición, representada principalmente por el peronismo, y el rechazo de algunos sectores gremiales, el proyecto avanzó con éxito en el Senado. Entre los opositores más críticos se destacó el senador kirchnerista Mariano Recalde, quien presentó una moción para devolver el proyecto a comisiones, la cual fue rechazada por 43 votos en contra y 29 a favor.

El debate en el Congreso se desarrolló en medio de fuertes protestas de gremios y organizaciones de izquierda, que se movilizaron en las inmediaciones del Congreso, generando incidentes con la policía. A pesar de la tensión en las calles, el gobierno logró una importante victoria política, que se suma a otros triunfos legislativos recientes, como la sanción de la ley de glaciares y la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Este paso legislativo cumple con el objetivo de la administración de Milei de avanzar con reformas clave antes de la apertura del período de sesiones ordinarias el próximo domingo, cuando el presidente hará un balance de su gestión y detallará las reformas que pretende llevar adelante en los próximos meses.