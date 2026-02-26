viernes, febrero 27, 2026

General

El Senado bonaerense definió sus nuevas autoridades de cara al ciclo legislativo 2026

Designó a los responsables de las vicepresidencias de la Cámara y realizó importantes cambios en su estructura administrativa donde Mariano Ríos Ordoñez asumirá como nuevo secretario legislativo, mientras que Gustavo Soos ocupará el cargo de pro secretario administrativo

0
En una sesión preparatoria presidida por la vicegobernadora Verónica Magario, el Senado bonaerense formalizó la designación de nuevas autoridades para el ciclo legislativo que se avecina. Se oficializó a los senadores y senadoras que ocuparán las vicepresidencias de la Cámara, así como también los nombramientos en los cargos de secretario legislativo y pro secretario administrativo.

Durante la sesión, se asignaron los siguientes cargos de vicepresidencia:

  • Primera vicepresidencia: Mario Ishii

  • Segunda vicepresidencia: Ayelén Durán

  • Tercera vicepresidencia: Gonzalo Cabezas

  • Cuarta vicepresidencia: Valeria Arata

  • Quinta vicepresidencia: Alex Campbell

  • Sexta vicepresidencia: Germán Lago

Además, se tomó juramento a las nuevas senadoras Roxana Alejandra López y Marisa Pirillo, quienes reemplazan a Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela, respectivamente, por licencia.

La sesión también incluyó la aprobación de la moción para designar a Mariano Ríos Ordoñez como nuevo secretario legislativo de la Cámara, quien asumirá el cargo tras el fallecimiento de Luis Lata a finales de enero. Por otro lado, el ex pro secretario administrativo Martín Di Bella presentó su renuncia, y su lugar fue ocupado por el senador mandato cumplido Gustavo Soos.

Finalmente, el Cuerpo rindió un homenaje a Luis Lata, ex secretario legislativo, fallecido recientemente. La vicegobernadora Magario recordó al histórico dirigente del peronismo de La Matanza, pidiendo un minuto de aplausos en su honor.

Con estos nombramientos, el Senado bonaerense se prepara para el inicio de un nuevo ciclo ordinario de sesiones, que será inaugurado el próximo 2 de marzo por el gobernador Axel Kicillof.

