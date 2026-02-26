Buscan a Ariadna, una joven de 21 años desaparecida en Luis Guillón

- Advertisement -

La joven Ariadna, de 21 años, fue vista por última vez el domingo 25 de enero en la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. La policía y la justicia buscan dar con su paradero y piden la colaboración de la comunidad. Ariadna mide aproximadamente 1,62 metros, tiene contextura física delgada, tez blanca, ojos marrones y cabello naranja largo y lacio. Al momento de ausentarse, vestía un top verde militar, short multicolor y ojotas de varios colores, y llevaba un bolso claro con estampado de flores. Se presume que Ariadna necesita asistencia médica y farmacológica, por lo que se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 Descentralizada Esteban Echeverría, a cargo de Verónica Ciffarelli. Quienes tengan información pueden llamar al 0221 4293015 o enviar un correo electrónico a [email protected]. También se puede contactar al 911. La colaboración de la comunidad es fundamental para encontrar a Ariadna.