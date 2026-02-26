jueves, febrero 26, 2026
21.1 C
Nueve de Julio
Buenos Aires regula el uso de drones para aplicación de agroquímicos

La medida busca mejorar la productividad y la sustentabilidad en el sector agropecuario

La provincia de Buenos Aires habilitó cursos para pilotos de drones que aplican agroquímicos, actualizando la normativa vigente. La medida busca mejorar la productividad y la sustentabilidad en el sector agropecuario. El ministro Javier Rodríguez destacó la importancia de la tecnología para abordar desafíos como el estrés ambiental y la compactación de suelos. La resolución establece requisitos para operadores de drones, priorizando la salud humana y el cuidado del ambiente. Se aprobó un protocolo para homologar contenidos curriculares y reconocer formaciones de instituciones educativas. El objetivo es producir alimentos de manera sustentable y responsable, respondiendo a la demanda social de información sobre la producción agropecuaria.

