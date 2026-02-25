Diez jóvenes profesionales se incorporaron al Departamento Judicial de Trenque Lauquen en la primera jura del año

- Advertisement -

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen (CADJTL) llevó adelante la primera jura del año, tras el receso de feria judicial, en la que diez jóvenes profesionales se incorporaron formalmente a la matrícula de la institución. El acto tuvo lugar el miércoles pasado y fue presidido por el titular del Colegio, Dr. Ricardo Paso, en una ceremonia que contó con un marco poco habitual: el Salón Auditorio completamente colmado por familiares, amigos y compañeros de trabajo de los nuevos matriculados.

Cabe señalar que, días antes, ya se había realizado una jura de manera virtual, aunque esta fue la primera ceremonia presencial del año.

De los diez abogados que prestaron juramento, tres pertenecen a Trenque Lauquen: Tomás Ignacio Urtizberea, Martina Sinforiano y Milagros de los Ángeles Rivas; dos a Pehuajó: Mailén Pavón D’Francisco y Manuel Torrallardona; dos a Carlos Casares: Liliana Marisol Gorosito y Benjamín Juarros Rua; mientras que María Florencia Aguirre representa a Juan José Paso, Mafalda Garrote a Carlos Tejedor y María Antonela Reale a Daireaux.

La ceremonia estuvo atravesada por momentos especialmente emotivos. En dos casos, la jura tuvo un significado adicional: Mafalda Garrote y Manuel Torrallardona realizaron su compromiso profesional acompañados por sus padres, Carlos y Daniel, respectivamente, ambos abogados y matriculados del propio Colegio. El hecho evocó el último punto del decálogo del jurista Eduardo J. Couture, que invita a honrar la profesión al punto de considerarla un orgullo para las nuevas generaciones.

Durante la bienvenida, el Dr. Paso estuvo acompañado por integrantes del Consejo Directivo: las Dras. Yolanda González González, secretaria, y María Fernanda Cotignola, prosecretaria, junto a los Dres. Juan Manuel Rojo, Ricardo Daniel Domínguez y Federico Marchabalo, vocales titulares.

En su mensaje a los nuevos profesionales, el presidente del CADJTL destacó los desafíos que presenta el ejercicio actual de la abogacía, especialmente ante la irrupción de la Inteligencia Artificial y los cambios permanentes en las normativas vigentes. Asimismo, puso en valor la cantidad y calidad del material disponible en la Biblioteca institucional y remarcó la importancia del acompañamiento entre colegas, una tradición que caracteriza al Colegio desde su creación.

“Somos un Colegio chico, pero tenemos el corazón grande”, expresó finalmente el Dr. Paso al cerrar su mensaje de bienvenida.