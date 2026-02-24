martes, febrero 24, 2026
Padre dejó a su hijo de 16 años manejar en ruta 40: “Le Estaba Enseñando”

La ANSV remarcó que la normativa nacional prohíbe a los conductores principiantes transitar por rutas, autopistas y semiautopistas, y que el padre había puesto en riesgo la vida de su hijo y de otros conductores

Un padre fue infraccionado y se le retuvo la licencia después de que su hijo de 16 años fuera sorprendido manejando una camioneta en la Ruta Nacional 40, a la altura de Dina Huapi, Río Negro. El hecho ocurrió cuando agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectaron al menor conduciendo de manera imprudente. El padre, que acompañaba al joven, justificó la situación diciendo que le estaba enseñando a manejar, argumentando que habían salido temprano y había poco tránsito. Sin embargo, los agentes consideraron la conducta como gravemente irresponsable, ya que se trata de una ruta nacional con gran caudal vehicular. La ANSV remarcó que la normativa nacional prohíbe a los conductores principiantes transitar por rutas, autopistas y semiautopistas, y que el padre había puesto en riesgo la vida de su hijo y de otros conductores. El organismo nacional realiza operativos y patrullajes preventivos en distintas rutas para prevenir siniestros viales y concientizar sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito.

