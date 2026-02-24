martes, febrero 24, 2026
General

Detectan caso de gripe aviar en criadero de ranchos

La producción para el mercado interno no se ve afectada, ya que la gripe aviar no se transmite por el consumo de carne de aves ni de huevos

Un criadero de aves comerciales en Ranchos, provincia de Buenos Aires, dio positivo para influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5, lo que llevó al Senasa a suspender momentáneamente las exportaciones del sector. El organismo activó su plan de contingencia, interdictando el establecimiento y estableciendo una Zona de Control Sanitario con medidas de contención y bioseguridad. Se supervisará el despoblamiento y la disposición final de las aves, y se aplicarán medidas de higiene y desinfección. La producción para el mercado interno no se ve afectada, ya que la gripe aviar no se transmite por el consumo de carne de aves ni de huevos. Argentina podrá seguir comercializando con países que reconocen la zonificación y compartimentos libres de IAAP. Se espera restablecer la condición sanitaria y reactivar las exportaciones en 28 días.

