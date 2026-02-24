martes, febrero 24, 2026
34.4 C
Nueve de Julio
General

Conductor alcoholizado detectado en ruta 11: 2,6 g/l de alcohol en sangre

El ministerio de transporte remarcó que estos controles son parte de su compromiso con la seguridad vial y la aplicación de la Ley de Alcohol Cero al Volante

Un conductor fue detenido en la Ruta Provincial 11 luego de realizar maniobras peligrosas y poner en riesgo a otros conductores. Agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires lo detectaron en un operativo de seguridad vial en el kilómetro 529. El test de alcoholemia arrojó un resultado alarmante: 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre. El conductor presentaba síntomas evidentes de intoxicación y fue sancionado con la retención de su licencia de conducir. El ministerio de transporte remarcó que estos controles son parte de su compromiso con la seguridad vial y la aplicación de la Ley de Alcohol Cero al Volante. El infractor fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas competente.

