Sindicatos anuncian paro nacional de 24 horas en rechazo a la Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) y más de 100 sindicatos han confirmado un paro nacional de 24 horas para este jueves, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La medida de fuerza se produce en un momento crítico, ya que el proyecto de ley será debatido en la Cámara de Diputados. La CGT ha expresado su preocupación por los posibles efectos negativos de la reforma en los derechos laborales y ha llamado a los legisladores a reflexionar sobre la decisión.

El paro nacional contará con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que afectará el transporte público en todo el país. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) también se ha sumado a la medida de fuerza y ha anunciado un paro de 36 horas, con 12 horas de movilización.

Los sindicatos exigen la reapertura de las paritarias y la reparación del daño causado a los salarios.