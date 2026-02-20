Se dieron a conocer los ganadores del Carnavalincoln 2026

La Municipalidad de Lincoln, a través de la Agencia Municipal de Carnaval, reveló este viernes 20 de febrero a los ganadores de la edición 2026 del tradicional Carnavalincoln. Como ya es habitual, el evento entregó más de $400.000.000 en premios, destacando el ingenio y la creatividad de los participantes en una amplia variedad de categorías.

Entre los premiados, se destacaron las carrozas “El Empujong” (Carlos Rivero y Raúl Traversa) como el gran ganador de la categoría carrozas, seguida por “Policía montada” (Paolo y Bautista Ruffini) y “Destino final” (Luis Pérez, César Colombi y Sebastián Ogni), quienes compartieron el tercer puesto. En el ámbito de las mini carrozas, “Sembrando pánico” (Luis Rivero) logró una mención especial, mientras que “Fía Toro” (Raúl Traversa y Carlos Rivero) se alzó con el segundo puesto.

El desfile de cabezudos también dejó momentos inolvidables, con “Rebajas” (César Colombi) obteniendo el primer lugar. En las máscaras sueltas, “A las chapas” (Raúl Traversa y Carlos Rivero) fue la favorita del jurado, mientras que los disfraces más originales fueron premiados con “Rosca floja” (Claudio y Julián Viola) en primer lugar.

Además, las atracciones mecánicas y los grupos de autos no pasaron desapercibidos, destacando “Piezas sueltas” (Juan Oscar Ruiz) y “Autos Maniáticos” (Gastón Zárate) respectivamente. Las batucadas también brillaron con la primera posición de “High school musical” (Samba Axé).

El evento fue un verdadero homenaje a la creatividad y el espíritu festivo de los linqueños, consolidando al Carnavalincoln como uno de los mayores exponentes de la cultura popular en la región.

Para ver las fotos del evento, accede al siguiente enlace: Fotos Carnavalincoln 2026.