viernes, febrero 20, 2026
29.4 C
Nueve de Julio
General

La municipalidad avanza con las obras de bacheo en el centro de la ciudad

En la mañana de hoy, se procedió a la colocación de hormigón en los paños de pavimento que presentaban deterioro y elevaciones en la intersección de calle Robbio y Av. Mitre

La municipalidad, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, está llevando a cabo un plan de obras de bacheo en distintas zonas de la planta urbana, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos.Esta obra es parte de un esfuerzo continuo por mejorar la infraestructura de la ciudad y brindar un mejor servicio a los vecinos. Los trabajos de bacheo incluyen la reparación de los paños de pavimento dañados, lo que permitirá mejorar la transitabilidad y la seguridad en la zona. Se recomienda a los vecinos circular con precaución por la intersección de calle Robbio y Av. Mitre, ya que el tránsito se encuentra restringido. La Municipalidad de Nueve de Julio agradece la comprensión y el apoyo de los vecinos durante la realización de estas obras, que buscan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad.

