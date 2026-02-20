La municipalidad avanza con las obras de bacheo en el centro de la ciudad

- Advertisement -

La municipalidad, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, está llevando a cabo un plan de obras de bacheo en distintas zonas de la planta urbana, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. Esta obra es parte de un esfuerzo continuo por mejorar la infraestructura de la ciudad y brindar un mejor servicio a los vecinos. Los trabajos de bacheo incluyen la reparación de los paños de pavimento dañados, lo que permitirá mejorar la transitabilidad y la seguridad en la zona. Se recomienda a los vecinos circular con precaución por la intersección de calle Robbio y Av. Mitre, ya que el tránsito se encuentra restringido. La Municipalidad de Nueve de Julio agradece la comprensión y el apoyo de los vecinos durante la realización de estas obras, que buscan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad.