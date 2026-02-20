Importante aviso para conductores: Actualizá tu licencia de conducir

- Advertisement -

La oficina de licencias de conducir recuerda a todos los conductores que es fundamental mantener actualizada su licencia de conducir. Si has realizado un cambio de domicilio o filiatorio (nombre o apellido) en tu DNI, es importante que lo reflejes en tu licencia de conducir dentro de los 90 días de realizado el cambio. Según el Dec. 532/09 de la Ley 13927 Art 17, el plazo para realizar este trámite es de 90 días, y si no se cumple con este requisito, la licencia de conducir pierde validez. La municipalidad recomienda a los conductores que verifiquen si necesitan actualizar su licencia de conducir y que lo hagan lo antes posible para evitar inconvenientes y multas. Es importante destacar que mantener la licencia de conducir actualizada es una responsabilidad de todos los conductores, y es fundamental para garantizar la seguridad vial y evitar problemas legales.