Nueve de Julio
Una mujer fue baleada en la cabeza por su pareja en Junín: Un caso de tentativa de femicidio

El imputado registra antecedentes y en 2025 fue condenado por lesiones leves agravadas, con una pena de seis meses de prisión en suspenso.

Una mujer fue baleada en la cabeza por su pareja, un joven de 25 años, delante de los dos hijos del matrimonio, en una vivienda precaria del barrio El Molino, en Junín. El hecho ocurrió anoche tras una fuerte discusión. Según la reconstrucción inicial, el acusado llamó a la policía y aseguró que la mujer había recibido un disparo mientras se encontraba en la vereda. Sin embargo, la investigación reveló que el joven se encontraba alcoholizado al momento del hecho y que la pistola calibre 22 utilizada para efectuar el disparo fue secuestrada en la vivienda. La víctima, que se encuentra internada en el Hospital Interzonal, afirmó que había recibido el impacto, pero no señaló a su pareja como autor, declarando: “Mi marido no fue”. A pesar de esto, el acusado fue aprehendido y la causa fue caratulada como “femicidio en grado de tentativa”. El imputado registra antecedentes y en 2025 fue condenado por lesiones leves agravadas, con una pena de seis meses de prisión en suspenso. Está previsto que mañana declare ante la fiscalía. La fiscal Fernanda Sánchez y efectivos policiales continúan investigando el caso.

